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20.05.2021 09:25
Рубрика: Власть

ЦУР записывает

Какие задачи в ежедневном режиме решают центры управления регионами
Текст: Юлия Гарднер, Дина Непомнящая
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 109(8460)
Полгода прошло с момента создания центров управления регионами (ЦУР). Достаточное время, чтобы понять, как зарекомендовали себя эти единые пункты мониторинга и насколько они необходимы.

Главная задача ЦУР - сделать жизнь людей проще. Так считает руководитель забайкальского центра Вячеслав Кулаков.

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- Мы даем гражданам дополнительный инструмент для выражения своего мнения. Теперь рассказать о проблеме и решить ее можно быстрее, - отмечает он.

Забайкальский ЦУР изначально курировал две платформы. Он работает с системой "Инцидент Менеджмент" и координирует региональную площадку "Голос забайкальца". Последняя позволяет напрямую сообщить о своей проблеме властям и получить ответ в срок до десяти дней. Вторая отслеживает сообщения, опубликованные в интернете, в том числе в известных аккаунтах в социальных сетях. Система находит информацию по ключевым словам вроде "не работает", "яма", "нет воды", "нет света", а куратор ЦУР перенаправляет ее в органы власти для решения проблем.

Ответы на сообщения, оставленные в интернете, приходят в течение восьми часов. Это не значит, что любая проблема исчезнет в такой короткий срок, но человек получит точную информацию о том, когда и как она решится.

Недавно под контроль ЦУР попал новый инструмент "Гос­услуги. Решаем вместе". Здесь работа выстраивается по аналогии с "Голосом забайкальца". Как подчеркивает руководитель центра, пока эта платформа демонстрирует высокую эффективность.

- Много сезонности в обращениях. Но в целом первые места занимают дороги, ЖКХ и благо­устройство. Люди хотят видеть свои населенные пункты комфортными, - отмечает Вячеслав Кулаков.

Примеров, когда новая система помогла забайкальцам решить насущные проблемы - от несложных до серьезных, уже немало. Так, жительница Читы пожаловалась на старые почтовые ящики в подъезде, и после вмешательства ЦУР управляющая компания за день произвела замену. Многодетной матери, которая оформила землю по программе "Дальневосточный гектар" в декабре 2019 года и подала заявление на заготовку льготной древесины, но за год так и не смогла ее получить, выделили материалы для строительства. А 88-летней женщине из села Камкуй помогли восстановить льготы на коммунальные услуги и возобновить выплаты как ветерану труда.

- У ЦУР есть механизмы, которые возможно задействовать в экстренных случаях, - заметил Кулаков. - К примеру, совсем недавно мы максимально включились в работу с госпитализацией двух детей из отдаленных районов. Наши сотрудники отреагировали на жалобы мамы 11-летнего ребенка из Акшинского и мамы полугодовалого малыша из Петровско-Заводского района. Оба ребенка находились в тяжелом состоянии, мы вызвали для них сан­авиацию. Была проведена экстренная госпитализация и оказана необходимая помощь.

Первые места в обращениях занимают дороги, ЖКХ и благо­устройство. Люди хотят видеть свои населенные пункты комфортными

В ЕАО на сигналы, поступившие через центр управления регионом, тоже стараются откликаться оперативно. Удачные примеры уже есть. Так, жительница села Столбового Октябрьского района пожаловалась в социальных сетях на то, что в их населенном пункте нет медработника. Специалисты ЦУР передали обращение в администрацию Октябрьского муниципального района, и в тот же день проблема решилась. Врач-терапевт начал вести прием в местном ФАПе каждую среду.

- В марте порядка десяти процентов всех зафиксированных системой "Инцидент Менеджмент" сообщений были посвящены медицине. Все обращения незамедлительно передаются в областной департамент здравоохранения, администрации различных уровней, ответ от которых заявителю должен быть предоставлен в течение 24 часов, - поясняет руководитель областного ЦУР Максим Охрименко.

А вот на Колыме центр управления регионом помог решить нешуточную проблему. После запрета на посещение родителями "последних звонков" и выпускных в единый пункт мониторинга поступили десятки обращений местных жителей с просьбами разрешить быть рядом с детьми в эти торжественные моменты. ЦУР направил информацию губернатору Магаданской области Сергею Носову. В минувший четверг глава региона поручил профильным ведомствам выработать возможность участия родителей в праздничных мероприятиях с учетом необходимых мер санитарной безопасности.

Фото: РИА Новости
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На Чукотке основная тематика обращений жителей в соц­сетях весьма специфична, но легко объяснима в силу отдаленности региона. Она связана с доставкой почтовой корреспонденции, качеством интернета, здравоохранением и коронавирусом, ЖКХ.

Все эти темы - от просьбы посодействовать в установке телевизора в палатах онкологических больных до уличного освещения в населенных пунктах - аккумулирует центр управления регионом. Задача - не пропустить ни один вопрос, оперативно довести его до исполнителя и обеспечить обратную связь.

- Как только обращение зафиксировано системой мониторинга, сотрудники ЦУР ответят заявителю, что его сообщение принято и передано в профильное ведомство для решения на той же площадке, где было написано. Сегодня среднее время ожидания ответа - три часа 35 минут, будем улучшать этот показатель. Средний уровень удовлетворенности жителей ответами составляет 93 процента, - сообщил руководитель чукотского ЦУР Алексей Ушанов.

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