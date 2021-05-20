Якутские ученые приспособили лед для отопления помещений

Ученые якутского института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН (Якутск) запатентовали устройство для стабилизации температуры в закрытых помещениях, которое работает при таянии льда.

"В основе устройства лежит простой принцип - летом лед в аккумуляторах тает за счет тепла солнечной энергии, а зимой выделяемое при замерзании воды тепло обогревает помещение до околонулевых отрицательных температур", - приводятся слова доктора технических наук Георгия Кузьмина в журнале "Наука в Сибири".

Специалисты возвели специальный гараж, установив вдоль стен водяные аккумуляторы солнечной энергии - металлические резервуары с водой, изготовленные из листовой стали. Испытания шли в течение двух лет.

"Зимой температура воздуха в гараже понизилась до минус 3,5 градусов, а температура наружного воздуха понижалась до минус 45 градусов. В летнее время за счет тепла, поступающего в помещение, лед в емкостях растаял. Проведенные испытания показали техническую возможность эффективного использования накопленной в воде тепловой солнечной энергии для отопления некоторых видов помещений в суровых климатических условиях", - рассказал Георгий Кузьмин.

Изобретатели отмечают экономическую эффективность нового способа и экологическую безопасность для окружающей среды.

"Его можно использовать для поддержания температуры в ледовых катках, стояночных гаражах, ангарах, прогулочных и спортивных помещениях при детских учреждениях, круглогодичных и сезонных хранилищах некоторых видов овощей, хранилищах ряда веществ и материалов", - отмечается в статье.