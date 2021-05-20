Президент Российской Федерации поручил правительству и губернаторам проанализировать уровень и динамику цен на сельхозпродукцию и продовольствие в субъектах ДФО и принять меры, чтобы приблизить их к средним по стране. Мониторинг продлится до 1 июня.

То, что на Дальнем Востоке стоимость продуктов высокая и жизнь дорогая даже в южных регионах, - давно не новость. Таково следствие комплекса нерешенных за последние 30 лет проблем.

Парадоксально, но цены в макрорегионе растут из-за низкого уровня жизни населения. Это служит катализатором вялотекущего, но достаточно стабильного падения потребительской активности дальневосточников. Низкий спрос, а зачастую полное его отсутствие, не позволяет насыщать рынок товарами в достаточном количестве.

В первом квартале позитивным шагом стала активная деятельность правительства по регулированию цен на жизненно важные продукты питания. Однако в пику усилиям существенно выросли цены на лекарства и другие товары, что также привело к снижению потребительской активности.

Еще одним фактором, который серьезно влияет на формирование цен в макрорегионе, является относительно высокий уровень средней заработной платы. Возьмем, например, Камчатский край. Местные жители получают намного больше, чем, скажем, хабаровчане или приморцы, но на полуострове цены на товары и услуги гораздо выше. Обычно это объясняют большими расходами на доставку и иными затратами. А так ли на самом деле? Ежегодно проходит так называемый северный завоз. Во времена СССР он помогал держать цены одинаковыми на всем пространстве Дальнего Востока.

Правительствам регионов следует вкладывать средства в инфраструктуру, сельскохозяйственную и продовольственную отрасли

И все же основных причин дороговизны продовольственных товаров в ДФО, на мой взгляд, несколько - неэффективная налоговая система, отсутствие конкуренции, должного контроля со стороны надзорных ведомств и комплексной программы по развитию сельскохозяйственной и продовольственной отраслей на Дальнем Востоке. Крупные торговые сети, являющиеся монополистами, в попытке сохранить доходы поднимают цены. Контролирующие органы должны отслеживать действия ретейлеров и вмешиваться, если есть нарушения законодательства. Но вспомним ли мы хотя бы один пример этого?

И у муниципальных, и у региональных властей есть механизмы для влияния на розничные цены. Можно вспомнить проект "Доступная рыба", который реализован сразу в нескольких регионах - на Камчатке, в Сахалинской и Магаданской областях, в Хабаровском и Приморском краях. Власти договорились с рыбопромышленниками о прямых поставках свежей морепродукции в местные торговые сети. Развивается и проект "Социальные магазины", которые торгуют с минимальной наценкой. Сахалинские власти субсидируют доставку продовольствия в отдаленные районы.

Для сельхозпроизводителей в некоторых регионах организованы ярмарки выходного дня. Но фермерам нужны и иные популярные места торговли, к которым часто бывает невозможно получить доступ: дорого. Сельскохозяйственные ярмарки в теплое время года обязаны работать ежедневно, потому что спрос на качественную продукцию огромный.

Правительствам регионов следует вкладывать средства в инфраструктуру, сельскохозяйственную и продовольственную отрасли. Ведь даже на далекой Камчатке можно выращивать овощи, имея дармовую тепловую энергию горячих источников.

Притормозить рост цен на продукты на Дальнем Востоке, приблизить их уровень к среднероссийскому можно лишь с помощью эффективной работы контролирующих ведомств и четкого выполнения указов президента по развитию ДФО.