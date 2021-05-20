Новости

На Урале лихач насмерть сбил дорожного рабочего, уходя от погони 10:38
Собянин: Диагноз "рак" - начало нового этапа жизни 10:38
Скончался первый пермский губернатор Геннадий Игумнов 10:23
Замглавы правительства Киргизии задержали за вымогательство взятки 09:58
Житель Коми продал квартиру и перевел деньги телефонным мошенникам 09:58
МИД РФ пообещал ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии 09:51
В Москве увеличилось число центров госуслуг, где можно пройти медобследование 09:48
Ударные вертолеты Ка-52М пойдут на экспорт 09:47
В Томске врачи удалили из сердца младенца опухоль размером с яйцо 09:34
Обама рассказал о фотографиях НЛО в секретных архивах США 09:28
Врач поделился советом на случай жары 09:27
ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными 09:24
Россияне рассказали, на что готовы ради зарплаты в 250 тысяч рублей 09:22
Мошенники в Подмосковье украли у пенсионеров 1,5 миллиона рублей 09:18
Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 08:44
Эпидемию "черной плесени" объявили в двух штатах Индии 08:12
Число погибших от урагана в Индии превысило 90 человек 07:56
"Вашингтон" проиграл "Бостону" в овертайме, несмотря на гол Овечкина 07:40
Израиль и ХАМАС ночью 20 мая снова атаковали друг друга 07:30
Вертолет Ingenuity совершит новый полет на Марсе 07:13
Врач оценил влияние коронавируса на онкологию 06:40
Бойцы Нацгвардии США покинут Капитолий после 23 мая 06:32
Бумага для банкноты в 200 рублей получит антимикробные свойства 06:00
Численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят более чем вдвое 05:49
На юге Китая завершился монтаж огромной нефтяной платформы 05:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 09:41
Рубрика: Общество

Чем пахнет путина

Рыбные отходы становятся настоящей бедой для местного населения
Текст: Наталья Широкова (Камчатский край - Сахалинская область)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 109(8460)
На Камчатке ждут начала красной путины. Ждут не только с нетерпением, но и, по словам местных жителей, со страхом. Дело в том, что лов лосося каждый раз сопровождается стихийными рыбными свалками. Почему жители полуострова страдают от зловонных запахов и отбиваются от прикормленных отходами медведей и что делают власти, разбирался корреспондент "РГ".
Многие крупные рыбопромышленные предприятия решили проблему отходов - обзавелись оборудованием по их переработке в муку. Фото: Максим Федоров/ТАСС Многие крупные рыбопромышленные предприятия решили проблему отходов - обзавелись оборудованием по их переработке в муку. Фото: Максим Федоров/ТАСС
Многие крупные рыбопромышленные предприятия решили проблему отходов - обзавелись оборудованием по их переработке в муку. Фото: Максим Федоров/ТАСС

По данным ВНИРО, в прошлом году в Камчатском крае добыли свыше 190 тысяч тонн тихоокеанского лосося, что в два раза превышает общий улов других дальневосточных регионов. Между тем из года в год на полуострове не могут решить проблему со "следами" путины. Эту тему поднимают регулярно. При правительстве края действует рабочая группа, которая обсуждает утилизацию и переработку рыбохозяйственных отходов. Как отметили участники заседания в августе прошлого года, ситуация стала менее напряженной, чем та, которая складывалась в путину-2019. Правда, сами же чиновники признали, что сдвиги к лучшему обусловлены и незначительными подходами лосося к берегам Камчатки в 2020-м.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Экологи Крыма предложили поторопиться с запретом одноразовой посуды

Как уверяют власти, многие крупные рыбопромышленные предприятия решили проблему отбросов. Бизнесмены обзавелись оборудованием по их переработке в муку и готовы по договорам принимать остатки производства от мелких организаций. Однако нередки случаи, когда последние стараются сэкономить и незаконно вываливают ненужное в лесу.

Министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский призвал руководителей муниципалитетов усилить контроль за незаконным сбросом рыбных отходов.

- Ждем от районных органов власти перечень рыбопромышленных предприятий, которые наиболее близки к противоправной деятельности. Эту информацию необходимо направить в министерство и природоохранную прокуратуру, - заявил он.

Больше всего поступает жалоб от жителей Соболевского и Усть-Большерецкого районов. Как отмечает председатель межрегиональной общественной организации "Экологическая безопасность" Сергей Мылов, он и его соратники выявляют свалки на территории этих муниципалитетов каждую путину. Общественники обращаются во все инстанции, однако это ни к чему не приводит.

- От зловония страдают люди. Кроме того, они рискуют жизнью из-за прикормленных медведей. На свалках выросло не одно поколение косолапых. Самка учит детенышей не добывать пищу, а брать готовое. Жители поселков боятся не то что в лес за грибами сходить, а из дому выйти, - говорит Сергей Мылов.

По его словам, в крае зарегистрировано свыше 350 рыбопромысловых участков и действует около 600 рыбзаводов. Однако только 15 процентов из них отправляет отходы на переработку. Грешат в основном мелкие компании, главное для которых - сорвать большой куш.

В апреле на берег бухты Южно-Курильская у острова Кунашир прибило огромную массу рыбных отходов. Их сбросил в акваторию рыбокомбинат

- Я подаю иск в суд, однако пока идет разбирательство, путина заканчивается, а значит, и выброс отходов прекращается. Никого привлечь к ответственности не получается. Было такое, что суд обязывал муниципалитет ликвидировать свалку. Однако в администрации бездействуют, говоря, что им не выделяли на это денег из краевого бюджета. В общем, замкнутый круг, - разводит руками Сергей Мылов.

Он добавляет, что штрафы за неисполнение предписания Рос­природнадзора, сотрудники которого выезжают на "место преступления", никого не останавливают. 70 тысяч рублей - мелочь на фоне путинного заработка.

Власти Усть-Большерецкого района признаются, что ждут путины не то что со страхом - с ужасом.

- У нас самый рыбный район, всего здесь зарегистрировано 82 предприятия. В 2018 году был большой подход лосося к берегам, и на территории муниципалитета образовалось 32 свалки! Бизнесмены перерабатывают много рыбы, забирая икру, а тушки выбрасывают. И речь не только о небольших компаниях. Вот лежит 50-тонная гора - это явно отходы крупного предприятия, - рассказывает глава района Константин Деникеев.

Он недоумевает, почему руководителей муниципальных образований не допускают на заседания той самой рабочей группы в правительстве края.

- По закону муниципалитет обязан обеспечить транспортировку отходов. Мы закупили погрузчики. Но куда их везти-то? Ответ мне не дают. Вот и получается, что, с одной стороны, путина - это рабочие места и налоги, а с другой - кошмар для жителей. Надеюсь, что в этот раз все исправится, техника у нас готова, - подытоживает Константин Деникеев.

Фото: iStock
Прокуратура выявила экологическую катастрофу возле Байкала

В Сахалинской области - еще одном рыбном регионе - ситуация не такая критичная ввиду гораздо меньших уловов лосося (прошлогодний составил только 64 тысячи тонн).

Как отмечает вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Павел Колотушкин, стихийные свалки устраивают в основном браконьеры.

- У нас есть свои маленькие заводы по переработке отходов на севере Курил. И на юге островов - Итурупе, Шикотане - производят рыбную муку и жир. В прошлом году на Сахалине в селе Неводское Томаринского района открыли рыбоперерабатывающее предприятие, которое, в частности, выпускает муку. Вот-вот начнет производить ее и Южно-Курильский рыбокомбинат, отложивший открытие цеха из-за пандемии, сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы, - рассказывает Колотушкин.

Однако случаи, когда компании избавляются от ненужного противозаконным способом, нередки. В апреле на берег бухты Южно-Курильская у острова Кунашир прибило массу рыбных отбросов, от которых задыхались местные жители. Ситуацию взял на контроль министр экологии области Александр Матненко. Как выяснилось, в акваторию сбросил отходы Южно-Курильский рыбокомбинат.

- Информация была направлена в федеральные надзорные органы. Сотрудники Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в результате осмотра подтвердили загрязнение береговой полосы бухты, примыкающей к территории базы рыбокомбината. 20 апреля было возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование, - сообщила "РГ" пресс-секретарь минэкологии Мария Ларионова.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Сахалинская область Курильские острова

Главное сегодня

МИД РФ пообещал ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии
Бумага для банкноты в 200 рублей получит антимикробные свойства
ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
В Пермском крае при пожаре погибли пять человек
СМИ: Госдеп отказался вводить санкции против "Северного потока-2"
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня