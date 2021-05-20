Старатель попытался вывезти из Якутии золото в ноутбуке

В Оймяконском районе Якутии задержали работника золотодобывающего предприятия, попытавшегося вывезти драгоценный металл в другой регион.

28-летний житель Бурятии, работавший в артели проходчиком, украл 350 грамм золота и хотел тайно перевезти его к себе на родину. Он спрятал металл в ноутбуке, сделав тайник в полости для жесткого диска.

Общая стоимость похищенного составляет около 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.