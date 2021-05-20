Трутнев дал регионам месяц на обоснование заявок по "Единой субсидии"

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил губернаторам в течение месяца обосновать необходимость для субъектов неистраченных вовремя средств, выделенных по программе "Единой субсидии".

"Мы много раз говорили с коллегами-губернаторами о том, что выполнять работы необходимо вовремя. В противном случае средства "Дальневосточной единой субсидии" будут перемещаться в территории, которые справляются с работой своевременно. Пока средства "заморожены", - заявил вице-премьер в ходе заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. По его словам, если губернаторы не смогут обосновать свои заявки, деньги передадут другим регионам.

"Дальневосточная единая субсидия" призвана стимулировать развитие социальной инфраструктуры в ДФО.

По словам Трутнева, в 2018-2022 годах на развитие центров экономического роста на Дальнем Востоке было выделено 100,1 млрд рублей. Запланированы строительство и реконструкция 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры и досуга, 48 спортивных объектов, а также предусмотрено проведение капитальных ремонтов более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

"Все эти работы по линии "Дальневосточной единой субсидии" осуществляются в соответствии с заявками руководителей регионов. Надеюсь, они действительно принесут людям пользу - повысят качество жизни людей, помогут улучшить здравоохранение, систему образования, увеличат число спортивных объектов", - отметил Юрий Трутнев.