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20.05.2021 13:55
Рубрика: Экономика

Трутнев: "Горный воздух" может стать одним из лучших курортов в России

Текст: Василий Кошкин
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев осмотрел спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. По его словам, лыжный курорт может стать одним из лучших не только в России, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" на горе Большевик в Южно-Сахалинске. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" на горе Большевик в Южно-Сахалинске. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" на горе Большевик в Южно-Сахалинске. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Трутнев отметил, что с учетом задач по развитию внутреннего туризма перед дальневосточным комплексом открываются новые возможности.

Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
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"В это направление сейчас вкладываются значительные бюджетные средства. Это надо, естественно, использовать в том числе и для развития "Горного воздуха", - считает вице-премьер.

Второе преимущество "Горного воздуха" заключается в климатических особенностях территории.

"Очень сильно меняется снежный покров. Сегодня "Красная поляна" в Сочи все позже и позже начинает открывать свои ворота для горнолыжного туризма. А здесь со снежным покровом все хорошо. Поэтому курорт "Горный воздух" может стать новой точкой притяжения для россиян", - отметил Трутнев.

Сейчас спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" включает в себя 18 трасс различного уровня сложности общей протяженностью более 35 км. До 2025 года должны быть построены еще девять объектов общей стоимостью 4,3 миллиарда рублей.

"Нужно создавать условия для отдыха граждан Российской Федерации. Тем более, когда есть возможность сразу создавать условия для занятий спортом. У "Горного воздуха" есть уникальные возможности. При этом у подножия - город, все близко и удобно. "Горный воздух" - одна из точек, которая может сделать Южно-Сахалинск исключительным", - подчеркнул Юрий Трутнев.

ТОР "Горный воздух" на площадке одноименного горнолыжного курорта была создана в 2016 году. Заключено 26 резидентских соглашений, общий объем инвестиций по заключенным соглашениям составляет 24,9 миллиарда рублей.

В 2021 году резидентами ТОР планируется ввести в эксплуатацию четыре объекта (два гостиничных комплекса, одну гостиницу с водным комплексом, один ресторанный комплекс). Общий объем инвестиций составляет 4 миллиардов рублей.

В регионах Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Развитие туризма в России

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