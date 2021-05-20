В Магадане мужчину обвинили в избиении младенца

В Магадане арестован местный житель по подозрению в истязании несовершеннолетнего (статья 117 УК РФ).

23-летний мужчина, по версии следствия, регулярно избивал сына своей сожительницы, который родился в декабре прошлого года.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Магаданской области, сейчас собираются доказательства по делу, подозреваемому предъявлено обвинение.

Мальчика уже изъяли из семьи, он находится на лечении в больнице. Его мать, возможно, будет привлечена к ответственности за бездействие.