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20.05.2021 09:54
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке многоквартирный дом покрылся трещинами

Текст: Ольга Журман (Владивосток)

Районная прокуратура Владивостока организовала проверку по факту повреждения несущих конструкций дома № 25 по улицу Толстого, сообщается на сайте ведомства.

В Кисловодске два человека пострадали при обрушении крыши дома

К проверке привлечены специалисты КГУП "Приморский водоканал" и управляющей компании.

В многоквартирном жилом доме появились трещины - не только с торца, но и в самих квартирах. Жильцы считают, что причина в котловане, вырытом слишком близко к фундаменту здания.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление нарушенных прав жильцов дома.

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