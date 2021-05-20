Во Владивостоке многоквартирный дом покрылся трещинами

Районная прокуратура Владивостока организовала проверку по факту повреждения несущих конструкций дома № 25 по улицу Толстого, сообщается на сайте ведомства.

К проверке привлечены специалисты КГУП "Приморский водоканал" и управляющей компании.

В многоквартирном жилом доме появились трещины - не только с торца, но и в самих квартирах. Жильцы считают, что причина в котловане, вырытом слишком близко к фундаменту здания.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление нарушенных прав жильцов дома.