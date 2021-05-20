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20.05.2021 09:10

Одиночество "удаленки"

Выгоден ли предприятиям дистанционный режим работы сотрудников
Текст: Ольга Журман (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 109(8460)
Опыт перевода сотрудников на "удаленку" в период пандемии показал, что далеко не для всех компаний такой режим работы будет приемлем в качестве постоянного. Хотя перейти на комбинированный готовы многие.
IT-компании, коммуникационные и digital-агентства, консалтинговые и юридические фирмы, печатные СМИ и образовательные учреждения образуют подавляющее большинство предприятий, активно и успешно работавших на "удаленке". Фото: Владимир Песня/РИА Новости IT-компании, коммуникационные и digital-агентства, консалтинговые и юридические фирмы, печатные СМИ и образовательные учреждения образуют подавляющее большинство предприятий, активно и успешно работавших на "удаленке". Фото: Владимир Песня/РИА Новости
IT-компании, коммуникационные и digital-агентства, консалтинговые и юридические фирмы, печатные СМИ и образовательные учреждения образуют подавляющее большинство предприятий, активно и успешно работавших на "удаленке". Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Как следует из обнародованных недавно результатов исследования Высшей школы экономики, только 1,1 процента россиян хочет продолжать трудиться из дома после отмены режима самоизоляции. А служба исследований компании HeadHunter констатировала, что к исходу марта 2021-го в офисы уже вернулись 30 процентов "удаленных" дальневосточников. Основными минусами "дистанционки" жители округа назвали смешение рабочего и личного времени (53 процента респондентов), отсутствие удобного и технически оборудованного места для выполнения трудовых функций (38), дефицит спонтанных встреч и коммуникаций с людьми (31 процент). Сконцентрироваться на рабочих задачах оказалось сложно для 19 процентов, а шести - не хватает вдохновения от коллег.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Большинство россиян хотят работать удаленно

Дальневосточные бизнесмены отмечают, что в условиях пандемии пришлось усиленно осваивать интернет-сервисы, соцсети, платформы для онлайн-переговоров. Также выяснилось, что в пандемию рабочий день у сотрудников малого и среднего бизнеса увеличился до десяти часов, а в режиме "удаленки" и с учетом разницы часовых поясов - до 12.

- Возможность трудиться удаленно позволила амурчанам в разгар пандемии переехать в пригород или в село. К тому же такая работа способна косвенно избавить Благовещенск от транспортных пробок, - видит явные плюсы уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

Тем не менее служба исследований HeadHunter, проанализировав резюме соискателей из Амурской области, утверждает, что предпочтительный график работы для 92 процентов из них - полный рабочий день на предприятии.

IT-компании, коммуникационные и digital-агентства, консалтинговые и юридические фирмы, печатные СМИ и образовательные учреждения образуют подавляющее большинство предприятий, активно и успешно работавших на "удаленке". А вот электронные средства массовой информации относятся к тем организациям, которые не могли прервать работу во время разгара пандемии. Какой может быть "дистант" для телеоператоров и журналистов, если снимать происходящее нужно каждый день? Да и не только для них.

Больше половины опрошенных дальневосточников назвали основными минусом "удаленки" смешение рабочего и личного времени

- Часть сотрудников из административного аппарата нашей телерадиокомпании поначалу работала дома, но опыт быстро показал, что бухгалтерам невозможно трудиться без 1С. Причем надо, чтобы компьютеры с установленной программой были объединены в корпоративную сеть. И с юристами трудно было взаимодействовать в удаленном режиме, обсуждать детали договоров. Единственные, кто без проблем до сих пор может трудиться из дома, это редакторы нашего сайта, - говорит заместитель директора ГТРК "Владивосток" Евгений Оленев.

Уже больше года не собирались на пленарные заседания депутаты Законодательного собрания Приморского края: сессии проходят по видеоконференц-связи.

- Разговоры о том, что пора переходить на офлайн-формат с соблюдением норм безопасности, чтобы не заразиться COVID-19, идут, но точный срок не называется. Аппарат краевого парламента, к слову, давно уже работает в обычном офисном режиме, - говорит глава пресс-службы Заксобрания Александр Алексеев.

Фото: Георгий Копытин / ТАСС
Какие права и возможности появляются у сотрудников на удаленке

По словам специалистов Дальневосточного консалтингового агентства "Успех", работодатели разделились. Одни увидели в "удаленке" безусловные плюсы, например, отсутствие необходимости оборудовать рабочее место, и рады появившейся в связи с этим экономии финансовых средств. Другим не нравится снижение эффективности труда сотрудников и невозможность их конт­ролировать. Такие выступают за полное возвращение к офисному формату.

- Исследования показывают, что существуют люди, которые просто не могут работать удаленно: им нужен коллектив, им легче сосредоточиться в офисе. Но немало компаний, связанных с творческими направлениями бизнеса - архитектурой, дизайном. Их руководители готовы взаимодействовать со специалистом удаленно, если его квалификация того стоит, а сам работник - ответственный человек, - говорит руководитель отдела рекрутинга и консалтинга приморского консалтингового агентства Евгения Горбина.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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