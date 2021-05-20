Житель Приморья ранил полицейского из травматического пистолета

Сотрудники транспортной полиции, патрулировавшие железнодорожную станцию Дальнереченск, пресекли драку между молодыми людьми.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте УМВД России по ДФО, правоохранителям удалось задержать одного из участников драки, остальные скрылись. Когда 28-летнего мужчину вели в линейный отдел, он попытался вырваться и ударил полицейского по лицу. В этот же момент к ним подбежал еще один участник драки и стал угрожать травматическим пистолетом.

Полицейский выстрелил их табельного оружия в воздух. Нападавший тоже стал стрелять, одна из пуль попала сотруднику полиции в ногу. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Раненого полицейского доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Нападавший был задержан. Им оказался ранее судимый 24-летний местный житель.

Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждены уголовные дела по части 1 и 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет, но пока 24-летний подозреваемый заключен под стражу, а второй фигурант дела находится под подпиской о невыезде.