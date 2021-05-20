Фото: В Казани родился редчайший кенгуру-альбинос

В частном зоопарке, расположенном в пригороде Казани, появился на свет кенгуру-альбинос.

Как рассказали сотрудники зверинца на своей странице в Instagram, родители животного - пара кенгуру Беннета - обычной темной окраски, а рождение кенгуру-альбиноса крайне редкое явление: шанс составляет лишь 1 к 50-100 тысячам.

В зоопарке добавили, что новорожденная - девочка, ее назвали Алисой. Ветеринар обследовала состояние малышки и сделала ей необходимые прививки.

Специалисты отметили, что у Алисы интересный характер, она любознательная и спокойная.