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20.05.2021 18:01
Рубрика: Власть

Малые города Оренбуржья представят на конкурс 7 проектов городской среды

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях станут семь муниципалитетов Оренбуржья. Абдулино, Гай, Кувандык, Медногорск, Орск, Сорочинск и Ясный представили свои проекты на заседании межведомственной комиссии.
На заседании комиссии отмечалось, что в разработке планов создания комфортной среды мог участвовать любой горожанин. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области На заседании комиссии отмечалось, что в разработке планов создания комфортной среды мог участвовать любой горожанин. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
На заседании комиссии отмечалось, что в разработке планов создания комфортной среды мог участвовать любой горожанин. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

- В прошлом году регион впервые принял участие в конкурсе, и сразу четыре проекта получили федеральную поддержку - их реализация уже началась, - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. - На этот год задача более амбициозная: подготовлено 7 проектов, от каждого муниципалитета Оренбуржья, который подходит по критериям и может участвовать в конкурсе. Для нас это возможность получить дополнительные федеральные средства, чтобы направить их на создание современных общественных пространств, на улучшение облика городов. И то, какими они должны быть, определили самые главные в этом вопросе эксперты - сами жители территорий.

Фото: Денис Матюхин
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Как отмечалось на заседании, в разработке планов создания комфортной среды мог участвовать любой горожанин. Каждый проект обсуждался с жителями, а затем вместе с областным центром развития архитектуры и городской среды готовили конкурсную заявку.

Так, в Медногорске в случае победы в конкурсе преобразятся привокзальная площадь и соседние с ней улицы: появятся и новые игровые площадки, и тихая аллея для семейных прогулок.

А большинство жителей Абдулина высказались за то, чтобы осовременить центральную городскую площадь. Здесь могут появиться музей под открытым небом, памятник Александру Невскому, литературный сквер и летний мобильный кинотеатр.

В Гае решили судьбу сквера у кинотеатра "Юность": там оборудуют открытую площадку для художников, а само здание бывшего кинотеатра станет арт-пространством для проведения выставок. На территории сквера также планируют разместить открытую эстраду.

В Ясном на участке от стадиона "Восток" до площади у городского фонтана появится прогулочная зеленая зона с двумя новыми детскими площадками и архитектурными формами.

В Орске обновят сад Шевченко, создав современное пространство для семейного отдыха. А в Сорочинске парк в микрорайоне "Озерки" между улицами Томской и Союзной сделают более зеленым и современным. Напомним: все это станет возможным в случае победы проектов в конкурсе.

Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый поток"
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Теперь все идеи горожан, собранные и оформленные экспертами в конкурсные заявки, главам муниципалитетов предстоит представить федеральной конкурсной комиссии.

- Многое будет зависеть и от подачи проектов, от выступающих, - подчеркнула министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Наталья Ибрагимова. - Мы рассчитываем, что подготовка в итоге обеспечит нам достойное место среди регионов-участников конкурса.

Справка "РГ"

Срок подачи заявок на конкурс завершается 1 июня, а муниципалитеты-победители будут определены до 1 сентября. Реализация проектов начнется уже в 2022 году.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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