В этом году в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) количество бюджетных мест на программах бакалавриата и специалитета по сравнению с 2020-м увеличилось более чем на 700. Это значит, что выпускникам школ будет легче поступить в университет, имеющий статус регионального опорного вуза России, где подготовка кадров ведется по ключевым для экономики направлениям.

Также увеличено количество бюджетных мест на программах магистратуры и аспирантуры. Как сообщил руководитель секретариата приемной комиссии УГНТУ Денис Каретников, суммарно государство оплатит профессиональное обучение 3828 человек.

Прием документов на бюджетные места состоится летом, после того как школьники получат аттестаты, а выпускники вузов - дипломы о высшем образовании. Сама же приемная кампания началась уже в апреле.

- После подачи документов, а это можно сделать очно или в электронной форме через сайт приемной комиссии, абитуриенты участвуют в конкурсе в рамках выбранных ими специальностей. Для выпускников школ конкурс проводится на основании результатов ЕГЭ. В 2021 году упрощена процедура зачисления на бюджетные места для обучения по очной форме. Отменена так называемая "вторая" волна, - отметил Денис Каретников. - В этом году перечень учитываемых предметов ЕГЭ существенно расширен. К базовым, математике, физике, химии и информатике, добавились география и иностранный язык. Также стало больше образовательных программ, где учитывается ЕГЭ по биологии, химии и информатике.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

Есть категория выпускников, которым экзамены не понадобятся. Это победители и призеры заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также соответствующих олимпиад из перечня Минобрнауки. После зачисления они автоматически попадают в программу по поддержке талантливых первокурсников, которая предполагает возможность обучения по индивидуальному учебному плану, зарубежные стажировки и получение повышенной стипендии до 100 000 рублей в месяц в течение первого учебного года.

Еще одна отличительная особенность нынешней приемной кампании: абитуриент может заявиться на пять специальностей, а не на три, как раньше.

Следующий важный момент - ЕГЭ по выбору. Например, при поступлении на специальность "Пожарная безопасность" обязательны математика и русский язык, а дальше можно выбрать физику или химию. То есть в конкурсе на эту специальность смогут одновременно участвовать ребята, сдававшие только физику или только химию.

Расширен перечень направлений подготовки, при поступлении на которые учитываются результаты ЕГЭ по информатике, химии. Впервые учитывается экзамен по географии по направлению "Геология", по иностранному языку - для "Зарубежного регионоведения", "Экономики", "Рекламы и связей с общественностью".

Есть хорошие новости и для тех, кто поступает после техникума или колледжа. С этого года можно выбрать: сдать общеобразовательный предмет или пройти профессиональное вступительное испытание.

С 2021 года в план приема включены такие новые профили, как "Цифровая энергетика" и "Робототехника", "Альтернативные и возобновляемые источники энергии". Появляются и новые программы в рамках направлений ТЭК, в том числе реализуемые совместно с предприятиями-партнерами, такие как "Прикладная информатика в нефтегазовой отрасли", "Цифровые технологии в разработке нефтяных и газовых месторождений", "BIM-проектирование нефтегазовых объектов" и многие другие.

Обучение в университете открывает широкие возможности. Это и обучение в корпоративных группах компаний: "Газпром", "Транснефть", "Лукойл", что позволяет постигать теоретический материал на базе конкретного производства, к примеру, "Газпром Трансгаз Уфа", "РН-БашНИПИнефть", "Башнефтегеофизика", "Комсомольский НПЗ", "ССК "Звезда" и других. И прохождение производственной практики, в том числе оплачиваемой, на базе того предприятия, где планируется трудоустройство.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

Те, кто активно занимается наукой и инновационной деятельностью, имеют шанс пройти научные стажировки в ведущих российских и зарубежных вузах.

Студенты, которые собираются работать в международных компаниях, часть предметов могут изучать на иностранном языке. С 2020 года только на английском языке преподаются, например, "Petroleum engineering", "Chemical engineering". Основной контингент слушателей, естественно, иностранцы, но россиян тоже принимают.

С 2020 года в университете реализуется проект "Студенческая академия". В программе обучения - курсы по предпринимательству, информационным компьютерным технологиям, ораторскому искусству, креативному мышлению, инженерному проектированию и другие. И это "не для общего развития". Так, пройдя курс по технологическому предпринимательству, можно получить зачет по экономике.

Прилежно учиться, заниматься научными исследованиями и участвовать в общественной жизни вуза выгодно во всех отношениях, в том числе материальном. Помимо академической стипендии, а это от двух до пяти тысяч месяц, в зависимости от курса и программы обучения, студенты могут получать повышенную академическую стипендию за успехи в учебе, спорте, научной и общественной жизни. Сумма достигает 15 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, есть различные стипендиальные программы от предприятий-партнеров вуза, программа поддержки талантливых первокурсников, которая предполагает выплату повышенных стипендий до 15 тысяч рублей в месяц лицам, зачисленным с суммой баллов ЕГЭ 250 и выше, а для зачисленных по итогам всероссийских олимпиад, - до 100 тысяч рублей в месяц.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

В УГНТУ созданы условия для продолжения профессионального обучения по программам магистратуры и аспирантуры, которые охватывают как технические, так и гуманитарные направления подготовки.

В 2021 году для приема на программы магистратуры предусмотрено более 1150 бюджетных мест, аспирантуры - более 70-ти. К слову, это самые высокие показатели среди вузов Республики Башкортостан.

Программы магистратуры можно рассматривать как отличную возможность для расширения своих компетенций. Например, получить диплом бакалавра по направлению "Химическая технология", а диплом магистра - по "Автоматизации технологических процессов". Для тех, кто в дополнение к технической программе хочет обладать компетенциями по экономике или менеджменту, отлично подойдут программы двойных дипломов, которые за два года позволяют освоить две образовательные программы: основную техническую и дополнительно экономическую.

Важный момент: иногородним студентам не надо беспокоиться о том, где они будут жить. Места для заселения в общежития предоставляются всем зачисленным на первый курс на обучение по очной форме: и бюджетникам, и контрактникам.

Вся насыщенная студенческая жизнь протекает в кампусах, где есть все необходимое для учебы, спорта, творчества, а также социальная и бытовая инфраструктура. В Уфе четыре кампуса: в Черниковке, где расположены основные корпуса вуза, в микрорайоне Зеленая Роща, где находится Архитектурно-строительный институт (АСИ), на улицах Чернышевского и Акназарова - корпуса и общежития Института экосистем бизнеса и креативных индустрий (ИЭС).

Филиалы в городах Стерлитамаке, Октябрьском и Салавате устроены по тому же принципу. То, что все нужное расположено в шаговой доступности - учебные корпуса, общежития, столовые, спортивные сооружения - позволяет использовать время с максимальной пользой, не растрачивая его зря.

Если правильно организовать свой день, то успеть можно многое. "Заряженные" на достижение амбициозных целей студенты не только учатся, занимаются научными исследованиями, но и успевают реализовать свои таланты в других сферах. Подтверждение тому - их спортивные и творческие победы.

Для того чтобы находиться, как сейчас говорят, в ресурсном состоянии, нужно хорошо отдыхать. Условия созданы и для этого - на Павловском водохранилище, среди темно-зеленого леса, розово-серых скал, есть учебно-научно-производственный лагерь "Солуни". Здесь можно не просто расслабиться, но и заняться спортом, благо для этого есть площадки и различный инвентарь, и даже проводить соревнования или товарищеские матчи. Прокатиться по Павловскому водохранилищу на теплоходе "Девон", а по вечерам отвлечься от забот на различных мероприятиях и дискотеках. Неудивительно, что отдохнуть в лагере стремятся как студенты, так и сотрудники, и преподаватели.

Но потехе - час, а делу время, недаром "Солуни" называется не спортивно-оздоровительным, а учебно-научно-производственным. Это место проведения производственной практики. Много ли вузов предоставляют подобную возможность?