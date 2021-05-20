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20.05.2021 10:23
Рубрика: Общество

Скончался первый пермский губернатор Геннадий Игумнов

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Геннадий Игумнов. Фото: Людмила Пахомова/ ТАСС Геннадий Игумнов. Фото: Людмила Пахомова/ ТАСС
Геннадий Игумнов. Фото: Людмила Пахомова/ ТАСС

В Перми в возрасте 84 лет умер Геннадий Вячеславович Игумнов, первый всенародно избранный губернатор Прикамья.

Он возглавлял регион с 1996 по 2000 годы. Родился Игумнов в 1936 году, учился в речном училище, работал председателем исполкома Кизела. С 1983 года начал трудиться в областном исполнительном комитете региона. Занимал различные руководящие должности, а в 1996 году был избран губернатором. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и II степеней.

Свое соболезнование родным и близким Геннадия Игумнова выразил глава Пермского края Дмитрий Махонин, а также депутаты Государственной Думы.

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