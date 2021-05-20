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20.05.2021 14:18
Рубрика: Общество

Статус обязывает

Уфимский нефтяной университет - кузница кадров для важнейших сфер экономики
Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Стать студентами одного из ведущих технических университетов России - Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) стремятся прежде всего те, кто связывает свое будущее с важнейшими отраслями экономики - нефтяной и газовой. УГНТУ имеет статус регионального опорного вуза России, является опорным вузом ПАО "ГАЗПРОМ", ПАО "Сибур Холдинг", стратегическим партнером ПАО "НК "Роснефть". В 2020 году он победил в конкурсе и стал членом "Лиги вузов" ПАО "Газпром нефть".
Фото: Пресс-служба УГНТУ Фото: Пресс-служба УГНТУ
Фото: Пресс-служба УГНТУ

Но Уфимский нефтяной давно перерос свою монопрофильность. Сегодня здесь готовят специалистов широкого спектра знаний. Ведь в результате 73-летнего развития УГНТУ стал сильным, хорошо оснащенным и адаптированным к современным условиям вузом, своевременно откликающемся на потребности рынка труда.

В его состав входят 4 факультета, 5 институтов, 2 высшие школы, филиалы в городах Октябрьском, Салавате и Стерлитамаке, институт дополнительного профессионального образования, инжиниринговый центр, молодежный технопарк.

По всему спектру специальностей обучается более 21 тысячи студентов. Их подготовку ведут более 1400 штатных преподавателей, в том числе более 240 докторов наук, профессоров и более 800 кандидатов наук, доцентов.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

По объему научных исследований УГНТУ имеет самые высокие показатели в Приволжском федеральном округе. Активно развиваются научные школы, несомненной гордостью которых являются их основатели - известные ученые. Среди них - действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук РФ и РБ, заслуженные деятели образования, науки, техники, строительства и архитектуры.

УГНТУ заключил прямые договоры и соглашения о сотрудничестве в области образовательных услуг и научных исследований с иностранными вузами, научными центрами и нефтяными компаниями. Студенты университета еще во время учебы знают, где будут работать, получив диплом.

Так как спрос на молодых специалистов УГНТУ превышает предложение, предусмотрена целевая подготовка и переподготовка специалистов для крупнейших предприятий и организаций ТЭК, таких как ЛУКОЙЛ, Татнефть, Газпромнефть, Сибур, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и других. Особое внимание уделяется программам, реализуемым совместно с государственными компаниями "Роснефть", "Газпром", "Транснефть".

Фото: Пресс-служба УГНТУ

История вуза - это также история строительства, расширения учебных и бытовых площадей, постоянного обновления учебно-лабораторного и научно-исследовательского оборудования.

Все начиналось с двух небольших зданий, приспособленных под учебные занятия. Университет был основан в октябре 1948 года на базе филиала Московского нефтяного института имени И.М. Губкина. Его стремительное развитие, строительство новых корпусов и открытие новых специальностей было обусловлено ростом нефтедобывающей промышленности на западе Башкирии и в Татарии. К середине шестидесятых годов прошлого века Уфимский нефтяной превратился в разветвленную образовательную структуру, обеспечивавшую квалифицированными кадрами нефтедобычу и нефтепереработку Урало-Поволжского региона. С возникновением Западносибирского нефтедобывающего района в Уфимском нефтяном институте резко выросло число обучающихся. К началу восьмидесятых годов вуз окончательно сформировался как учебно-научный комплекс всесоюзного ранга. В 1993 году он официально получил статус университета, а в 2016-м - после вхождения в состав Уфимского государственного университета экономики и сервиса - статус опорного вуза России.

За прошедшие десятилетия подготовлено свыше 115 000 высококвалифицированных специалистов для всех отраслей топливно-энергетического, нефтегазодобывающего и строительного комплексов России. Вуз успешно интегрирован в систему международного высшего образования и с 1996 года является полноправным членом Международной ассоциации университетов (МАУ). В стенах университета проходят обучение представители 70 субъектов Российской Федерации и граждане 52 государств ближнего и дальнего зарубежья. Это слушатели курсов русского языка, студенты (инженеры, бакалавры, магистранты), аспиранты и докторанты.

В настоящее время в Уфимском нефтяном обучается более 1300 иностранных студентов. В вузе ведется активная работа по развитию международной деятельности, расширяются сферы международного сотрудничества в области научно-технических разработок, ведется активный обмен студентами и преподавателями в рамках программы академической мобильности, а также реализуется большой спектр программ профессиональной подготовки и переподготовки иностранных специалистов. По линии Ассоциации университетов России и Азербайджана укрепляются дружеские и партнерские связи, происходит обмен опытом в сфере науки и современных образовательных технологий.

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