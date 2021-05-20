Тосихиро Айки: Мы продолжим развивать сотрудничество Японии и России

В Ульяновской области 20 мая открывается IV Международный форум "Японская весна на Волге". Накануне о перспективах сотрудничества России и Японии в интервью "РГ" рассказал Полномочный министр посольства Японии в России.Тосихиро Айки.

Господин Тосихиро Айки, известно, что в этот раз Вы посещаете Ульяновскую область для участия в IV Международном форуме "Японская весна на Волге" и проводимом в рамках этого мероприятии фестивале "Японская культурная волна". Какие сферы экономического сотрудничества будут обсуждаться на этом форуме? Каких результатов можно ожидать?

Тосихиро Айки: Международный форум "Японская весна на Волге", организуемый правительством Ульяновской области, впервые провели в мае 2017 года, приурочив его к открытию шинного завода компании Bridgestone. С тех пор в рамках этого форума неоднократно проводились дискуссии, направленные на развитие экономических отношений между Японией и Ульяновской областью.

Помимо Bridgestone, в Ульяновской области работают такие японские компании в сферах автомобилестроения и машиностроения, как DMG Mori Seiki и Isuzu. На III Международном форуме "Японская весна на Волге", проходившем в 2019 году, представитель Ульяновской области отметил, что "Япония занимает первое место по объему иностранных инвестиций в Ульяновскую область, и в результате в области было создано более 1200 рабочих мест". Таким образом, наше сотрудничество неуклонно прогрессировало.

Когда спросили японских бизнесменов, почему был выбран именно Ульяновск и в чем секрет этого успеха, они ответили: "Было отобрано около 40 городов-кандидатов, мы сравнивали их по таким критериям, как месторасположение, логистика, качество рабочей силы, условия проживания и т.д. Но ключевым элементом стала готовность к сотрудничеству со стороны местных властей". После тщательного рассмотрения из множества городов-кандидатов был выбран Ульяновск.

Между Японией и Россией в различных сферах запущены и стабильно развиваются экономические и деловые проекты на основе "Плана сотрудничества" из восьми пунктов, представленного президенту Путину тогдашним премьер-министром Абэ в целях расширения экономического обмена между двумя странами.

Надеюсь, что и на этом форуме состоится содержательная дискуссия, направленная на раскрытие возможностей дальнейшего сотрудничества между Японией и Ульяновском.

Не могли бы вы рассказать кратко, какие наиболее интересные мероприятия пройдут на фестивале "Японская культурная волна"?

Тосихиро Айки: На фестивале "Японской культурной волны" в Ульяновске пройдет более 20 различных мероприятий, в том числе сценические представления, лекции и мастер-классы.

В первую очередь, пройдут мероприятия, посвященные традиционной культуре. В субботу, 22 мая, состоится мастер-класс по японской чайной церемонии под руководством Мидори Ямада, профессора Со-Катоку Икэнобо (высшая ступень мастера икебаны школы Икэнобо). Посетив лекции по японской керамике и японизму, вы сможете углубить ваши познания в искусстве. В ходе "круглого стола по общественной дипломатии", в котором примут участие люди, связанные с обменами между Японией и Россией, вы сможете узнать о текущей ситуации и перспективах культурных и гуманитарных обменов между двумя странами.

Крупнейшим событием станет проекционное шоу "Татара - наследие Евразии", которое состоится 20 мая. Это представление об отношениях между Японией и Евразией на примере происхождения одного из методов производства железа. В Японии железо производилось примерно с VI века методом, называемым "татара". Одна из версий гласит, что в Японию через Корейский полуостров попала передовая технология производства железа, которой владели татары. Этот метод имеет важное культурно-историческое значение, и считается, что единственным местом в мире, где сегодня продолжает гореть пламя печи "татара", является японская префектура Симанэ. Я сам посмотрел это шоу в прошлом году и почувствовал, что это прекрасная работа, созданная совместно японскими и российскими артистами. Это фантастическое представление, объединяющее новейшую технологию проекционного маппинга и мастерство актеров. Думаю, благодаря этому спектаклю ульяновцы смогут почувствовать, что Евразия и Япония были связаны с древних времен через Великий шелковый путь.

Тем, кто интересуется поп-культурой, думаю, также будет интересен косплей-фестиваль "EoS Fest", который пройдет 22 мая. Чайная церемония и косплей-фестиваль будут также широко транслироваться в формате онлайн. Я уверен, что для наших читателей это станет хорошей возможностью открыть для себя интересные аспекты японской культуры.

Пандемия новой коронавирусной инфекции оказала серьезное влияние на мировую экономику. При таких обстоятельствах какие шаги в области экономического сотрудничества Японии и России в последнее время заслуживают особенного внимания? Так же в каких сферах можно ожидать развитие взаимодействия в будущем?

Тосихиро Айки: Пандемия нового коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы экономики и бизнеса. С другой стороны, усилия по укреплению экономического сотрудничества между Японией и Россией в рамках "Плана сотрудничества" из восьми пунктов даже в таких условиях приносят стабильные результаты в широком диапазоне областей, таких как: медицина, городская среда, энергетика, транспорт и инфраструктура, сельское, лесное и рыбное хозяйства.

И есть результаты: для примера я хотел бы рассказать о наиболее заметных проектах. В первую очередь, в марте 2020 года японо-российское совместное предприятие "Эвотек-Мирай Геномикс" (ЭМГ) разработало экспресс-тест для выявления коронавирусной инфекции. Разработка представляет собой высокоточную, быструю и мобильную систему тестирования, которая широко используется в российских международных аэропортах российскими компаниями, стремящимися обеспечить безопасность своего персонала, в том числе сотрудников, работающих посменно. С помощью экспресс-анализа осуществляется, в том числе, тестирование футболистов российской Премьер-лиги и персонала футбольных клубов. Таким образом, он вносит большой вклад в борьбу с пандемией.

Затем, компания "Такеда Фармасьютикал", одна из наиболее передовых фармацевтических компаний мира, которой гордится Япония, начала российское производство медицинского препарата для лечения множественной миеломы "Нинларо". Это инновационный препарат, применяемый для лечения одного из видов рака крови. Такое сотрудничество повышает уровень медицины в России и служит росту продолжительности здоровой жизни граждан.

Кроме того, в апреле были возобновлены регулярные полеты Japan Airlines (JAL), приостановленные из-за пандемии коронавируса - это также является важным шагом на пути к реализации динамичного развития гуманитарных контактов между Японией и Россией после окончания пандемии.

В марте прошлого года авиакомпания JAL перенесла аэропорт прилета и вылета из Домодедово в Шереметьево. Выражаю большую надежду на то, что благодаря переносу рейсов JAL в аэропорт Шереметьево, где базируется "Аэрофлот", большее число японских граждан начнут посещать Ульяновск и другие российские города, знакомиться с их богатой историей и культурой.

Есть и новая область, в которой как мы ожидаем, будет сотрудничество наших стран - по вопросам изменения климата и "зеленой" энергетики. В октябре прошлого года правительство Японии приняло решение стремиться к тому, чтобы стать углеродно-нейтральной страной, сократив к 2050 году практически до нуля выбросы парниковых газов в атмосферу. Кроме того, на саммите по проблемам изменения климата в апреле этого года премьер-министр Суга заявил о намерении сократить выбросы парниковых газов в 2030 году на 46% по сравнению с 2013 годом и продолжать усилия для достижения рубежа в 50%. Мы знаем, что и в России растет интерес к проблеме изменения климата и "зеленой" энергетике. Так, в Ульяновской области в этом году будет создан "климатический центр".

Мы намерены вместе с российскими коллегами продолжать усилия по развитию экономического сотрудничества Японии и России, включая те области, где ожидается дальнейшее взаимодействие.

Известно, что эти мероприятия пройдут в рамках Года японо-российских межрегиональных обменов. Не могли бы Вы объяснить цели Года японо-российских межрегиональных обменов? Что Вы планируете делать в дальнейшем, чтобы он прошел с успехом?

Тосихиро Айки: Правительства Японии и России придают очень большое значение межрегиональным обменам. Подобно тому, как Россия с ее обширной территорией имеет различные регионы, Япония, длинная и узкая с севера на юг, тоже имеет разнообразные регионы. Очень важно создавать для жителей Японии и России возможности понять и ощутить привлекательность регионов обеих стран, и правительства двух стран прилагали и прилагают различные усилия для достижения этой цели.

Например, в рамках перекрестного Года Японии и России, который проводился с 2018 по 2019 год, только в России было проведено более 600 мероприятий, в которых приняли участие более 1,6 миллиона человек, что внесло большой вклад в дело укрепления взаимопонимания между народами наших двух стран.

Используя эту волну обменов и стремясь к расширению их диапазона до самых удаленных уголков Японии и России, лидеры наших двух стран в ходе встречи во время саммита G20 в Осаке в июне 2019 года договорились о проведении Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.

К сожалению, из-за распространения новой коронавирусной инфекции церемония открытия Года, которая должна была состоятся в прошлом году на Хоккайдо, была перенесена на более поздний срок, но даже в условиях пандемии проводятся различные мероприятия, в том числе в онлайн-формате. С момента старта Года межрегиональных обменов в январе прошлого года по инициативе японской стороны проведено более 220 проектов, а количество участников превысило 450 тысяч человек.

Наше посольство организует различные мероприятия, сочетая форматы онлайн и офлайн. Например, ежегодно летом мы проводили в Москве крупномасштабный фестиваль J-FEST, который собирает свыше 100 тысяч участников. В прошлом году мы провели это мероприятие в онлайн-формате. В рамках его открытия в онлайн-трансляции танца "бон-одори", соединившего Японию и Россию, приняли участие и ульяновцы. Многие россияне также смогли насладиться ценным и редким контентом, в том числе первым в мире онлайн-показом проекта Арт Кабуки и предпремьерным онлайн-показом фильма "В плену у сакуры". В итоге мы собрали в рамках фестиваля более 138 единиц контента, и общее количество участников превысило 210 тысяч человек со всей России. J-FEST уже закончился, но часть контента и сейчас доступна на каналах посольства и J-FEST в YouTube. Если кто-то не еще успел посмотреть, то приглашаю вас познакомиться с ними.

Онлайн-мероприятия имеют свои преимущества. Например, упомянутым фестивалем J-FEST, в котором ранее можно было принять участие только в Москве, благодаря онлайн-формату теперь могут насладиться и жители Ульяновской области. Это способствует достижению цели Года межрегиональных обменов, а именно "распространению японской культуры до самых удаленных регионов". Еще одним преимуществом является то, что можно пересматривать видео сколько угодно раз. В этом году J-FEST планируется провести в конце июля, сочетая офлайн и онлайн форматы, и я надеюсь, что жители Ульяновска тоже будут ждать его с нетерпением.

Ульяновская область занимает важное место в региональных обменах между Японией и Россией. Связь между Ульяновской областью и японской префектурой Фукуока - это один из наиболее ярких примеров японо-российских межрегиональных обменов. Обмены между двумя регионами развиваются в сферах промышленности, местного самоуправления и академического образования. Мы надеемся на дальнейшее развитие связей двух регионов.

В декабре прошлого года состоялась видеоконференция министра иностранных дел Японии Мотэги и министра экономического развития Российской Федерации Решетникова, в ходе которой они, коснувшись Года японо-российских межрегиональных обменов, положительно оценили проведение различных мероприятий в режиме онлайн даже в условиях пандемии коронавируса. В дальнейшем мы, умело сочетая офлайн и онлайн, намерены продолжать обмен между нашими странами.