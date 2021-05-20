Утвержден план мероприятий по празднованию 450-летия Уфы

Вице-премьер Алексей Оверчук провел первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2024 году 450-летия основания Уфы. Участники заседания утвердили план основных мероприятий, посвященных юбилею города.

Особо внимание на заседании уделили теме строительства и модернизации социальных объектов, объектов городской инфраструктуры, культурных и спортивных учреждений.

"Эти мероприятия позволят обеспечить положительный эффект, который ощутят на себе жители Республики Башкортостан и ее столицы. Сегодня Уфа - один из крупнейших городов России с более чем миллионным населением. Это развитый центр, имеющий огромное значение в экономической, научной и культурной сферах. Он способен стать примером для всей страны по созданию современной урбанистической среды, комфортной для жизни людей", - отметил Алексей Оверчук, слова которого цитирует пресс-служба правительства.