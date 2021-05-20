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20.05.2021 18:00

В Чувашии локализуют производство современных тракторов

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии будет создано производство современных многофункциональных тракторов. Заявка на это правительства республики и дочернего предприятия местного тракторного концерна победила в конкурсе Министерства промышленности и торговли России на право заключения специального инвестиционного контракта - СПИК 2.0.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Инвестиционный проект предполагает выпуск тракторной техники мощностью от 40 до 90 лошадиных сил.

- Это новый тип специальных инвестиционных контрактов, который ориентирован на формирование технологических компетенций в ключевых направлениях отечественного машиностроения. И мы рады, что именно Чувашская Республика заключила его первой в стране, - заявил глава региона Олег Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Николаев поручил оказать поддержку строительству жилья в селах

Он также выразил благодарность команде федерального минпромторга во главе с министром Денисом Мантуровым за поддержку машиностроительной политики, которая реализуется в Чувашии.

Как сообщил замглавы минпромторга РФ Александр Морозов, производственные мощности чувашского предприятия смогут не только покрыть российский рынок, но имеют и экспортный потенциал. Кроме того, завод будет способен выпускать технику в соответствии с современными экологическими нормами.

По словам Олега Николаева, проект по освоению серийного производства - глубокой локализации многофункциональных колесных тракторов малой и средней мощности оценивается более чем в два миллиарда рублей. Он входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы. Социальным и экономическим эффектом реализации проекта станет создание примерно 700 высокопроизводительных рабочих мест с конкурентным уровнем заработной платы на рынке труда республики.

- Чувашская Республика, конечно же, заинтересована в реализации этого инновационного проекта. Мы видим в нем большую перспективу. Концерн имеет очень серьезные компетенции - это и люди, и производственная база, и имеющиеся ресурсы. Кроме того, в республике достаточно эффективно функционирует система подготовки кадров по данному направлению, ведется прием на работу новых сотрудников, готовых к обучению и развитию, - отметил глава Чувашии.

Николаев также напомнил, что в регионе в прошлом году за участниками СПИК были законодательно закреплены новые налоговые преференции - нулевая ставка по налогу на прибыль и 0,1 процента по налогу на имущество. На днях аналогичное решение принято и в столице республики - городе Чебоксары: депутаты утвердили для участников СПИК льготную ставку по земельному налогу в размере 0,1 процента.

- С точки зрения налогов мы создаем максимально комфортные условия, чтобы этот проект имел успех на территории республики. Республика и далее будет со всеми заинтересованными сторонами искать дополнительные направления для того, чтобы обеспечивать благоприятные условия для реализации данного проекта, - добавил руководитель региона.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии могут создать четыре промышленных кластера

Гендиректор тракторного концерна Андрей Водопьянов пояснил, что в настоящее время проект находится на начальной стадии, мощность производства составит до восьми тысяч тракторов в год. В реализации проекта будет использован опыт мировых и российских производителей сельскохозяйственной техники, а также комплектующих изделий.

Планируемая к выпуску машина предназначена, в первую очередь, для сельскохозяйственных работ - предпосевной обработки почвы, посева, посадки, ухода за посевами и уборки овощей, уборки трав и технических культур, а также работы в садах, ягодниках, питомниках, теплицах. Кроме того, трактор можно использовать для работы коммунальных служб и организаций, обеспечивающих содержание автомобильных дорог, благодаря возможности оснащать его различным навесным оборудованием.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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