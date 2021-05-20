В лесу Казани нашли драгоценности на 160 млн, украденные во время ЧМ-2018

Полицейские обнаружили четыре мешка с бриллиантами и ювелирными украшениями в лесополосе одного из районов Казани. Они были похищены гражданином Колумбии во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, по версии следствия колумбиец совершил преступление на территории Казанской ярмарки. Он украл чемодан с драгоценностями, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний при их погрузке. Сумма похищенного превышала 160 миллионов рублей.

В сентябре 2019 года обвиняемый задержан на территории Аргентины, а в марте 2021 года экстрадирован в Россию. Затем его доставили из Москвы в Татарстан. Подозреваемый признался в похищении и сказал, что закопал драгоценности в лесополосе. Однако он не указал конкретное место тайника, так что полицейским пришлось исследовать большой участок местности.

В ближайшее время изъятые драгоценности будут переданы законному владельцу.