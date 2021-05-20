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20.05.2021 15:11
Рубрика: Власть

В Оренбуржье 5 лучших многодетных семей получили автомобили

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В Оренбурге подвели итоги областного конкурса "Лучшая многодетная семья Оренбуржья - 2021". Пять семей, признанных победителями, получили автомобили. Вручая ключи от авто, губернатор региона Денис Паслер отметил, что ценность семьи в Оренбуржье всегда будет высшим приоритетом.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Традиционный областной конкурс проводится уже 18 лет подряд. В этом году лучшими признаны семьи Бураковых из Оренбурга, Вороньжевых из Сакмарского района, Кеше из Оренбургского района, Мусаевых из Гая, Шараха из Адамовского района.

Фото: Компания "Руссоль"
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- Воспитывать ребенка - большая ответственность, а достойно растить троих и более малышей - это огромный труд, заслуживающий самого глубокого уважения. Знаю это не понаслышке, так как рос в многодетной семье, - подчеркнул Денис Паслер в ходе церемонии чествования победителей. - У меня самого трое детей, и это огромное счастье - собираться вместе большой семьей, как вы сегодня собрались в этом зале.

Лидер региона напомнил, что в дополнение к федеральным в области разработан и действует широкий спектр региональных мер поддержки для семей с детьми.

- Так, при рождении двойни или тройни предусмотрена выплата по 25 000 рублей на каждого ребенка. Для многодетных семей предусмотрен региональный материнский капитал в размере 119203 рубля. Учитывая его востребованность, мы продлили выдачу капитала до конца 2026 года, - отметил губернатор. - Уже больше 10 000 многодетных семей получили бесплатные земельные участки. А с 2019 года мы предоставили право оренбуржцам самим выбирать между землей и денежной компенсацией. В этом году мы увеличили ее размер до 300 тысяч рублей. Еще 51 миллион в этом году мы выделили на строительство и приобретение жилья многодетным семьям.

Каждая из семей-победительниц конкурса может служить примером согласия, сплоченности и благополучия. Так, у супругов Мусаевых четверо детей, их отец Владлен Толипович - учитель английского языка. Его воспитанники успешно участвуют в международных и всероссийских олимпиадах.

Четверо детей растят и супруг Бураковы. Отец Сергей Вячеславович - ветеран боевых действий, награжден тремя медалями. Мама, Татьяна Николаевна, тоже имеет 4 медали "За отличие в военной службе" и медаль "Материнство".

В семье Вороньжевых - трое ребятишек. Александр Николаевич и Ирина Васильевна имеют благодарности за достижения в труде, оказание помощи школе и детскому саду. Дочки Арина и Ульяна - победители Всероссийских и международных конкурсов по народному вокалу, лауреаты Национальной премии в сфере искусства "Winning Talеnt".

Фото: Сергей Медведев
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Семья Кеше в 2019 году получила награду за активное участие в установлении рекорда России на самую большую уличную раскраску. Сын Виктор успешно окончил детскую школу искусств, награжден дипломом 1 степени в международном конкурсе по математике, его сестра Александра - призер конкурсов прикладного творчества и изобразительного искусства.

Супруги Шараха из Адамовского района вместе с тремя детьми активно участвуют в творческих конкурсах: у семьи уже больше 60 дипломов и наград. Отец, Алексей Анатольевич - потомственный тракторист, победитель районного конкурса профмастерства, его жена Ольга Викторовна - учитель в четвертом поколении, руководит школьным волонтерским отрядом.

Следует отметить, что за 18 лет с момента основания конкурса его участниками стали более 2600 многодетных семей Оренбуржья.

Кстати

В регионе также подвели итоги областного этапа Всероссийского конкурса "Семья года". Лучшими признаны семьи Анфимовых из Тюльганского района, Сорокопудовых из Орска, Мурзиных из Оренбургского района, Емельяненко из Кувандыка и семья Заиченко из Беляевского района.

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