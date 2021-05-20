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20.05.2021 15:19
Рубрика: Власть

В Оренбуржье увеличат загрузку предприятий группы "Ремпутьмаш"

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Перспективы развития двух оренбургских заводов, входящих в группу "Ремпутьмаш" (РПМ) стали главной темой рабочей встречи губернатора Оренбургской области Дениса Паслера и нового гендиректора группы РПМ Кирилла Эпштейна. В частности, речь шла о новых проектах, которые позволят повысить загрузку предприятий.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

В группу РПМ входят Оренбургский путевой ремонтно-механический завод и Абдулинский путевой ремонтно-механический завод.

Фото: ООО "Нефтяная компания "Новый Поток"
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- У нас есть важные общие стратегические задачи: нужно повышать загрузку обоих предприятий, увеличивать уровень заработной платы трудоустроенных оренбуржцев, - подчеркнул Денис Паслер. - Уверен, что с новым руководством завода нам удастся решить эти вопросы.

Сегодня на оренбургском заводе трудятся 98 человек. Предприятие специализируется на капремонте и модернизации путевых машин: электробалластеров, снегоуборочных машин, платформ УСО и турных вагонов. За последние два года здесь освоен ремонт экскаваторов-погрузчиков на комбинированном ходу и вакуумно-уборочных машин. Работа предприятия полностью ориентирована на нужды РЖД: практически на всех железных дорогах страны - от Сахалина до Балтики - работает путевая техника, которая отремонтирована в Оренбурге. Только в 2020-м завод выполнил работ на 180 миллионов рублей.

Стабильно работает и предприятие в Абдулине. Численность сотрудников на сегодня составляет 289 человек. Несмотря на пандемию, за минувший год завод оказал услуг на 323 миллиона рублей. Специализация предприятия - капремонт путевых машин для строительства и содержания железнодорожной инфраструктуры. Здесь также проводят ремонт колесных пар путевой техники. В 2020-м завод освоил ремонт новых для себя видов техники - вакуумных уборочных машин.

На встрече гендиректор группы РПМ подчеркнул, что Оренбургская область - стратегически важный регион для холдинга.

Фото: Сергей Медведев
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- В Оренбурге и Абдулино расположены крупные заводы "Ремпутьмаш", сотрудники которых владеют уникальными компетенциями в сфере ремонта путевой техники РЖД. Мы высоко ценим готовность к сотрудничеству, внимание и поддержку, которые оказывает нашим предприятиям губернатор и правительство Оренбургской области, - отметил Кирилл Эпштейн.

В ближайшее время оба предприятия планируют приступить к реализации новых проектов. На оренбургском заводе готовятся к проведению капремонтов рельсошлифовальных машин - это направление работы обеспечит дополнительную загрузку предприятия. А в Абдулине с той же целью на базе завода будет создан центр компетенций капремонтов укладочных кранов: около 35-40 единиц такой техники ежегодно выпускают на других предприятиях холдинга, и эти машины нуждаются в регулярном обслуживании.

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