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20.05.2021 09:56
Рубрика: Происшествия

В Пермском крае при пожаре погибли пять человек

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

В ночь на 20 мая при пожаре в деревне Усть-Турка Кунгурского района Пермского края погибли пять человек, сообщили в краевом СК РФ.

В Новосибирске при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека

Погибших обнаружили при тушении частного деревянного дома. Это женщина 1948 года рождения, две ее дочери 1972 и 1974 годов рождения, сожитель одной из них и их сын 1998 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняя причины возгорания и гибели людей. По факту их смерти возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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