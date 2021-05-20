В Пермском крае при пожаре погибли пять человек

В ночь на 20 мая при пожаре в деревне Усть-Турка Кунгурского района Пермского края погибли пять человек, сообщили в краевом СК РФ.

Погибших обнаружили при тушении частного деревянного дома. Это женщина 1948 года рождения, две ее дочери 1972 и 1974 годов рождения, сожитель одной из них и их сын 1998 года рождения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняя причины возгорания и гибели людей. По факту их смерти возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".