В Прикамье задержали банду вымогателей

В городе Краснокамск Пермского края сотрудниками правоохранительных органов задержаны трое местных жителей в возрасте от 34 до 50 лет. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей № 163 УК РФ "Вымогательство".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствие установило, что потерпевший мужчина заключил с одним из подозреваемых договор подряда на ремонт объекта. Все обязательства мужчина исполнил, однако злоумышленники под надуманным предлогом начали требовать деньги за якобы невыполненные работы. Под угрозой применения насилия у подрядчика вымогали 250 тысяч рублей. Когда потерпевший начал избегать встреч и перестал отвечать на звонки, вымогатели стали угрожать его супруге.

После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело. В настоящее время его расследованием занимаются следователи МВД.