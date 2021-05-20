В Саратове суд признал ректора виновным в превышении полномочий

Бывшего ректора Саратовского технического госуниверситета имени Ю.А.Гагарина и экс-министра образования области Игоря Плеве суд признал виновным в превышении должностных полномочий и растрате. По версии следствия, ректор необоснованно распределил среди сотрудников 18 квартир, построенных для молодых ученых, а кроме того фиктивно трудоустроил на работу свою знакомую.

Как сообщила областная прокуратура, в рамках федеральной целевой программы для молодых ученых вуз построил блок-секцию дома в Октябрьском районе города, где находится технический университет. Однако в 2010-2014 годах Плеве распределил квартиры среди сотрудников вуза, которые не соответствовали критериям обеспечения жильем по данной программе. Например, одну из квартир получила помощница ректора. Впоследствии жилье, предоставленное по соцнайму, работники вуза приватизировали, в результате федеральному бюджету был нанесен ущерб в 24 миллиона рублей.

Помимо этого, Плеве, "побуждаемый личными отношениями", взял на работу в университет свою знакомую. Специально для нее была создана должность делопроизводителя в архиве вуза. Женщина в университете не работала, однако ей незаконно выплачивалась зарплата. За два года ей была перечислена 131 тысяча рублей.

Помимо ректора к уголовной ответственности была привлечена одна из сотрудниц вуза, которую обвинили в пособничестве начальнику.

- Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Второй подсудимой в качестве наказания назначено 240 часов обязательных работ.

Меру пресечения ректору суд не изменил, до вступления приговора в законную силу он останется под подпиской о невыезде.

Сам 62-летний Игорь Плеве своей вины не признал. По словам его адвоката Елены Левиной, распределением квартир в вузе занимался не ректор, а жилищная комиссия вместе с профсоюзом.

- Ректор мог лишь рекомендовать кого-то из сотрудников, но окончательное решение было не за ним, - объясняет защитник.

Кроме того, дом возводился более десяти лет, источники финансирования были разными, нормативная база за это время неоднократно менялась, поэтому эти квартиры, как считает защитник, не подпадают под критерии целевой программы по предоставлению жилья молодым ученым.

Опровергает адвокат и обвинение по второму эпизоду. По ее словам трудоустройство бывшей ученицы ректора в архив вуза не было фиктивным.

- По договоренности со своим непосредственным начальником - руководителем архива, она работала дистанционно, собирала данные по истории вуза, эти материалы находились у нее в ноутбуке, изъятом следствием, - отметила Елена Левина.