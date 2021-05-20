В Саратовской области открылось 20 бесплатных прокатов спортинвентаря

Новости

Авиабилеты на лето 2021 года подешевели в среднем на 13% к 2019 году 13:44
Захарова отметила конструктивный характер встречи Лаврова и Блинкена 13:40
Ученые выяснят, почему люди без антител не заболевают коронавирусом 13:29
Прокуратура проведет проверку по факту травмирования ребенка на северо-востоке Москвы 13:28
Собянин рассказал о главных результатах работы онкослужбы Москвы 13:21
Бельгийцам разрешат стать совладельцами ветряных турбин 13:17
В "Новой Опере" открылась музыкальная лаборатория для детей и подростков 13:16
Лукашенко: Причиной крушения самолета в Барановичах стал отказ всех систем управления 13:11
Саманту в новом "Сексе в большом городе" заменят "бесполым" персонажем 13:11
Песков уточнил формат участия иностранных лидеров в ПМЭФ 13:09
В центре Москвы летом изменят схему движения 13:05
МИД РФ: Зеленский не оправдал надежд на улучшение отношений РФ и Украины 13:03
Анализ ДНК Колумба поможет установить его истинное происхождение 13:02
ВВС Польши прокомментировали сообщения о "захвате" самолета 12:56
На Урале для директоров школ перед ЕГЭ проведут учения по безопасности 12:54
Умер Кэнтаро Миура - автор культовой манги "Берсерк" 12:53
Лукашенко поставил перспективные задачи перед руководством Минска 12:53
Минпромторг утвердил первые контракты на условиях СПИК 2.0 12:51
Родные погибшего при сносе СКК в Петербурге потребовали 18 млн рублей 12:51
На крупные стройки могут приехать строители из Беларуси 12:45
В 90% российского мороженого обнаружены нарушения качества 12:43
Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 12:39
Сергей Лавров прибыл на сессию Арктического совета 12:37
Рособрнадзор не планирует вводить ЕГЭ по физкультуре 12:37
В Госдуме предложили подключить ФАС к мониторингу цен на путевки в детские лагеря 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 12:22
Рубрика: Общество

В Саратовской области открылось 20 бесплатных прокатов спортинвентаря

В Саратовской области в рамках программы "Старшее поколение" национального проекта "Демография" открылось уже 20 прокатов спортивного инвентаря для жителей старшего возраста. Новый пункт проката "Активное долголетие" появился в Комплексном центре социального обслуживания населения Ртищевского района.
Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства труда и соцзащиты Саратовской области

Здесь местные жители могут взять на время и бесплатно палки для скандинавской ходьбы, лыжи, велосипеды, финские сани и самокаты.

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области
В Саратовской области отремонтируют 2 тысячи километров дорог

Ранее в центре соцобслуживания в Ртищево был открыт "Зал для занятий адаптивной физкультурой", здесь много лет действует "Университет третьего возраста" и движение "серебряных добровольцев", работает служба мобильных бригад.

Как отметили в областном министерстве труда и соцзащиты, пункты проката спортинвентаря позволяют расширить круг пожилых людей, которые занимаются спортом. Как надеются специалисты, это даст возможность многим пенсионерам, занимаясь на свежем воздухе, приобщаться к активному образу жизни.

- Многие из пожилых людей хотели бы освоить для себя что-то новое, найти увлечение или хобби. Часто воплощению этих желаний мешают стереотипы и комплексы. Мы стараемся от них избавлять и транслировать в массы идею активной старости, яркой и интересной. Самокат в 70 лет - легко, велопробег в 65 - еще проще! Ставим для себя конкретные цели и постепенно достигаем их. В группе единомышленников пенсионерам заниматься проще и гораздо интереснее. Поэтому так популярны групповые тренировки, особенно на свежем воздухе весной и летом, - рассказывает инструктор по физкультуре, "серебряный" волонтер Мария Федулкина.

Многие пожилые саратовцы уже оценили возможности, предоставляемые новым видом соцподдержки, и активно пользуются оборудованием, выдаваемым в покат.

- Очень люблю пешие прогулки по лесу или парку, но с возрастом стало тяжело проходить большие расстояния, усилилась нагрузка на позвоночник и суставы. В центре социального обслуживания мне рассказали о скандинавской ходьбе. Попробовав однажды несколько простых техник под руководством тренера, я поняла, что это отличная и правильная для здоровья альтернатива ходьбе без опоры. Теперь я активная участница занятий - учусь, осваиваю правильный шаг, прохожу большие расстояния без прежних усилий, легко и весело, - делится впечатлениями пенсионерка Татьяна Александровна Присакарь.

Фото: пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Саратовской области
Более 6 тысяч саратовцев проголосовали за благоустройство

Такие активные спортсмены готовы заниматься в любое время года и при любой погоде. Как они считают, спорт помогает укрепить здоровье и иммунитет, дарит заряд бодрости и хорошее настроение.

С начала года в регионе открылось семь новых пунктов проката спортивного оборудования. А всего в регионе таких "точек" уже два десятка. Услугами по прокату спортивного инвентаря активно пользуются тысячи саратовцев. Как подчеркивают в областном министерства труда и соцзащиты, воспользоваться спортивным оборудованием могут все жители региона старшего поколения, которые получают соцуслуги.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер

Главное сегодня

В России начались испытания препарата от рака предстательной железы
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Немецкий депутат призвал ввести санкции против США из-за "Северного потока-2"
ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
В Пермском крае при пожаре погибли пять человек
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня