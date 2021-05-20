В Саратовской области открылось 20 бесплатных прокатов спортинвентаря

В Саратовской области в рамках программы "Старшее поколение" национального проекта "Демография" открылось уже 20 прокатов спортивного инвентаря для жителей старшего возраста. Новый пункт проката "Активное долголетие" появился в Комплексном центре социального обслуживания населения Ртищевского района.

Здесь местные жители могут взять на время и бесплатно палки для скандинавской ходьбы, лыжи, велосипеды, финские сани и самокаты.

Ранее в центре соцобслуживания в Ртищево был открыт "Зал для занятий адаптивной физкультурой", здесь много лет действует "Университет третьего возраста" и движение "серебряных добровольцев", работает служба мобильных бригад.

Как отметили в областном министерстве труда и соцзащиты, пункты проката спортинвентаря позволяют расширить круг пожилых людей, которые занимаются спортом. Как надеются специалисты, это даст возможность многим пенсионерам, занимаясь на свежем воздухе, приобщаться к активному образу жизни.

- Многие из пожилых людей хотели бы освоить для себя что-то новое, найти увлечение или хобби. Часто воплощению этих желаний мешают стереотипы и комплексы. Мы стараемся от них избавлять и транслировать в массы идею активной старости, яркой и интересной. Самокат в 70 лет - легко, велопробег в 65 - еще проще! Ставим для себя конкретные цели и постепенно достигаем их. В группе единомышленников пенсионерам заниматься проще и гораздо интереснее. Поэтому так популярны групповые тренировки, особенно на свежем воздухе весной и летом, - рассказывает инструктор по физкультуре, "серебряный" волонтер Мария Федулкина.

Многие пожилые саратовцы уже оценили возможности, предоставляемые новым видом соцподдержки, и активно пользуются оборудованием, выдаваемым в покат.

- Очень люблю пешие прогулки по лесу или парку, но с возрастом стало тяжело проходить большие расстояния, усилилась нагрузка на позвоночник и суставы. В центре социального обслуживания мне рассказали о скандинавской ходьбе. Попробовав однажды несколько простых техник под руководством тренера, я поняла, что это отличная и правильная для здоровья альтернатива ходьбе без опоры. Теперь я активная участница занятий - учусь, осваиваю правильный шаг, прохожу большие расстояния без прежних усилий, легко и весело, - делится впечатлениями пенсионерка Татьяна Александровна Присакарь.

Такие активные спортсмены готовы заниматься в любое время года и при любой погоде. Как они считают, спорт помогает укрепить здоровье и иммунитет, дарит заряд бодрости и хорошее настроение.

С начала года в регионе открылось семь новых пунктов проката спортивного оборудования. А всего в регионе таких "точек" уже два десятка. Услугами по прокату спортивного инвентаря активно пользуются тысячи саратовцев. Как подчеркивают в областном министерства труда и соцзащиты, воспользоваться спортивным оборудованием могут все жители региона старшего поколения, которые получают соцуслуги.