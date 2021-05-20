Сотрудники нижегородской колонии спасли женщину из горящего дома

Александр Сухарев (слева на фото) и Сергей Сальников спасли пожилую женщину из горящего дома до приезда пожарных. Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

В Семенове сотрудники ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской области спасли женщину из горящего дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проезжая мимо места пожара, младший инспектор группы надзора отдела безопасности, прапорщик внутренней службы Александр Сухарев и младший инспектор группы надзора отдела безопасности сержант внутренней службы Сергей Сальников увидели густой дым, который шел из-под кровли. Они остановили машину и уточнили у очевидцев, вызвали ли они спасателей и могут ли в доме находиться люди.

Как выяснилось, в горящем здании была пожилая женщина и ее муж. Крыльцо было охвачено огнем. Мужчина вылез из окна самостоятельно, а женщине пришлось помогать выбраться. Сотрудники ИК-14 спасли хозяйку дома до прибытия пожарных.

О своем поступке они скромно умолчали: пожар произошел еще 3 мая. Руководство колонии и коллеги узнали о нем спустя некоторое время, после того, как в учреждение поступило письмо от 28 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС по региону.