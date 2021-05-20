В Уфе прошла премьера оперы "Дон Кихот"

Худрук Башкирского театра оперы и балета, знаменитый бас Аскар Абдразаков для своего режиссерского дебюта выбрал оперу Жюля Массне "Дон Кихот" и сам же на премьере исполнил титульную партию.

Эту оперу французский классик создал специально для Федора Шаляпина, но она столь редко появляется на афишах наших театров, что ее традиционно путают с одноименным балетным мега-шлягером Минкуса. Но эта красивая и романтическая постановка оперы, сделанная в классическом стиле, кажется, обречена на любовь публики.

Массне не без сарказма определил жанр своей оперы как "героическая комедия". Но Аскар Абдразаков в тандеме с художником Иваном Складчиковым, создавшим костюмы музейной красоты, главным сделал романтический акцент, а никак не сатирический, как было во времена Сервантеса. Этот спектакль - гимн настоящему рыцарству, благородству и идеализму в любви, редко обнаруживающихся в реальности. И когда Дон Кихот и Санчо Панса появляются на сцене вместе с хрестоматийным Росинантом и ослом на колесиках, которые как игрушки с большой карусели, что катала по кругу в детстве почти каждого, возникает ощущение сказки, что учит мечтать вне зависимости от возраста. И, быть может, грезы о лучшей жизни - все же и не такая утопия.

Рыцарь Печального Образа в исполнении Аскара Абдразакова - подлинный классический герой, который возвышается над шумной праздной толпой без какого-либо театрального трюкачества. Его органика феноменально аристократична: в роли превосходно отточены мельчайшие детали, а голос выразителен в каждом звуке. Санчо Панса Владимира Копытова не только верный оруженосец своего рыцаря, но он еще умен, хитер и обладает прекрасным чувством юмора. Работа певца - практически безупречное попадание в провокативную, многослойную фактуру французской комической оперы с максимально драматическим финалом, когда Санчо прощается со своим "добрым господином". И многие дамы в зале достают носовые платочки.

Фото: Марина Михайлова/Башопера

А виною всему роскошная Дульсинея, плод фантазии хитроумного идальго, женщина-образ и прекрасная дама в либретто Анри Кина, чья судьба - дарить любовь каждому желающему завладеть ею, и она, по сути, Дон Кихота недостойна. Елену Максимову - приглашенную солистку Венской оперы и Большого театра специально для премьеры "выписали" в Уфу. "Нездешняя" белокурая красавица действительно способна заворожить, при этом она стилистически точна и не путает, как это часто случается с меццо-сопрано, свою Дульсинею с другими оперными француженками - Далилой или Кармен.

Оркестр под дирижерской палочкой Артема Макарова звучит качественно, а в финале второго акта - знаменитый "бой с мельницами" - просто изумительно. Про этом совместить филигранность импрессионизма чувств с экспрессивностью действа, что заложены в партитуре - музыкантская задача не из банальных. Но это первая опера Массне, что поставлена в Башкирии. И хотя французский классик написал более тридцати опер, лишь избранные, такие как "Вертер", "Манон", "Таис" или "Дон Кихот" видят свет рампы. В России же, например, "Дон Кихота" сегодня можно увидеть еще лишь в Мариинском театре.

Уфимский спектакль, в котором нет ни одного модного и "инновационного" постановочного приема, производит сильное завораживающее впечатление и запоминается. Его обещают показать в Москве 3 августа на Исторической сцене Большого. Очарование простотой и ясностью мысли - редкое чувство, что испытываешь сегодня в оперном театре.