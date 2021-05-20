В Уфе прошла премьера оперы "Дон Кихот"

Новости

Путин осудил "промывание мозгов" молодежи 15:05
"Газпром": "Северный поток-2" обеспечит нужный спрос на газ в Европе 15:00
СБ Украины объявила в розыск депутата Рады Тараса Козака 14:59
Мадрид подарит ваучеры на 600 евро всем испанским туристам 14:50
Родители убили и расчленили отказывавшегося жениться режиссера 14:49
Совет ЕС одобрил въезд вакцинированным иностранным туристам 14:48
Росгидромет оценил изменения климата за прошлый год 14:44
Сергею Лаврову подарили в Рейкьявике молоток 14:41
Зарубежные IT-компании обяжут регистрироваться на сайте Роскомнадзора 14:40
Путин: Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю 14:38
"Газпром" отказался обсуждать сроки завершения "Северного потока-2" 14:37
Эксперты назвали комфортный размер скидки при сделках с жильем 14:36
В Саратове суд признал ректора виновным в превышении полномочий 14:33
Зеленский заявил о планах провести всеукраинский референдум по Донбассу 14:30
Победитель "Евровидения-2019" пропустит финал из-за коронавируса 14:12
Видео: В Арктике прошли учения береговых ракетных комплексов "Бастион" 14:07
Песков прокомментировал идею заменить трудовых мигрантов заключенными 14:04
Ипотека в Москве продолжает бить рекорды 14:03
Трутнев дал регионам месяц на обоснование заявок по "Единой субсидии" 13:55
Авиабилеты на лето 2021 года подешевели в среднем на 13% к 2019 году 13:44
Захарова отметила конструктивный характер встречи Лаврова и Блинкена 13:40
Прокуратура проведет проверку по факту травмирования ребенка на северо-востоке Москвы 13:28
Собянин рассказал о главных результатах работы онкослужбы Москвы 13:21
Бельгийцам разрешат стать совладельцами ветряных турбин 13:17
В "Новой Опере" открылась музыкальная лаборатория для детей и подростков 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 13:59
Рубрика: Культура

В Уфе прошла премьера оперы "Дон Кихот"

Текст: Мария Бабалова
Фото: Марина Михайлова/Башопера Фото: Марина Михайлова/Башопера
Фото: Марина Михайлова/Башопера

Худрук Башкирского театра оперы и балета, знаменитый бас Аскар Абдразаков для своего режиссерского дебюта выбрал оперу Жюля Массне "Дон Кихот" и сам же на премьере исполнил титульную партию.

Фото: предоставлено пресс-службой Александринского театра
Александринский театр привез в Москву три премьеры

Эту оперу французский классик создал специально для Федора Шаляпина, но она столь редко появляется на афишах наших театров, что ее традиционно путают с одноименным балетным мега-шлягером Минкуса. Но эта красивая и романтическая постановка оперы, сделанная в классическом стиле, кажется, обречена на любовь публики.

Массне не без сарказма определил жанр своей оперы как "героическая комедия". Но Аскар Абдразаков в тандеме с художником Иваном Складчиковым, создавшим костюмы музейной красоты, главным сделал романтический акцент, а никак не сатирический, как было во времена Сервантеса. Этот спектакль - гимн настоящему рыцарству, благородству и идеализму в любви, редко обнаруживающихся в реальности. И когда Дон Кихот и Санчо Панса появляются на сцене вместе с хрестоматийным Росинантом и ослом на колесиках, которые как игрушки с большой карусели, что катала по кругу в детстве почти каждого, возникает ощущение сказки, что учит мечтать вне зависимости от возраста. И, быть может, грезы о лучшей жизни - все же и не такая утопия.

Рыцарь Печального Образа в исполнении Аскара Абдразакова - подлинный классический герой, который возвышается над шумной праздной толпой без какого-либо театрального трюкачества. Его органика феноменально аристократична: в роли превосходно отточены мельчайшие детали, а голос выразителен в каждом звуке. Санчо Панса Владимира Копытова не только верный оруженосец своего рыцаря, но он еще умен, хитер и обладает прекрасным чувством юмора. Работа певца - практически безупречное попадание в провокативную, многослойную фактуру французской комической оперы с максимально драматическим финалом, когда Санчо прощается со своим "добрым господином". И многие дамы в зале достают носовые платочки.

Фото: Марина Михайлова/Башопера
Фото: Пресс-служба Самарского театра оперы и балета
В Самаре выступил оркестр Мариинского театра

А виною всему роскошная Дульсинея, плод фантазии хитроумного идальго, женщина-образ и прекрасная дама в либретто Анри Кина, чья судьба - дарить любовь каждому желающему завладеть ею, и она, по сути, Дон Кихота недостойна. Елену Максимову - приглашенную солистку Венской оперы и Большого театра специально для премьеры "выписали" в Уфу. "Нездешняя" белокурая красавица действительно способна заворожить, при этом она стилистически точна и не путает, как это часто случается с меццо-сопрано, свою Дульсинею с другими оперными француженками - Далилой или Кармен.

Оркестр под дирижерской палочкой Артема Макарова звучит качественно, а в финале второго акта - знаменитый "бой с мельницами" - просто изумительно. Про этом совместить филигранность импрессионизма чувств с экспрессивностью действа, что заложены в партитуре - музыкантская задача не из банальных. Но это первая опера Массне, что поставлена в Башкирии. И хотя французский классик написал более тридцати опер, лишь избранные, такие как "Вертер", "Манон", "Таис" или "Дон Кихот" видят свет рампы. В России же, например, "Дон Кихота" сегодня можно увидеть еще лишь в Мариинском театре.

Уфимский спектакль, в котором нет ни одного модного и "инновационного" постановочного приема, производит сильное завораживающее впечатление и запоминается. Его обещают показать в Москве 3 августа на Исторической сцене Большого. Очарование простотой и ясностью мысли - редкое чувство, что испытываешь сегодня в оперном театре.

Фото: Марина Михайлова/Башопера
В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Гид-парк

Главное сегодня

В Кремле сообщили о подготовке гипотетической встречи Путина с Зеленским
Песков прокомментировал идею заменить трудовых мигрантов заключенными
В России начались испытания препарата от рака предстательной железы
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
В Пермском крае при пожаре погибли пять человек
В Большом театре представили новую книгу о Надежде Павловой
Крымов по-своему поставил Моцарта в "Мастерской Фоменко"