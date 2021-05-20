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20.05.2021 14:11
Рубрика: Общество

В Уфу прибыл поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

На железнодорожную станцию Уфы прибыл тематический поезд в рамках агитационно-пропагандистской акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!". За четыре с половиной часа около 20 тысяч уфимцев познакомились с экспозицией этого уникального передвижного музея. Ветераны Великой Отечественной войны наблюдали за происходящим со слезами на глазах.

Фото: Анна Шепелева/РГ
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- Сердце сжимается, а слезы сами по себе текут, - признался ветеран Великой Отечественной войны 88-летний Александр Грошенко. - Я ведь 11-летним ребенком попал на войну, стал сыном полка, прошел от Курска до Берлина. А сейчас смотрю на этот поезд и вспоминаю те годы.

Уфа стала 20-м городом, где побывал эшелон-музей, каждый вагон которого посвящен определенной тематике. Так, к примеру, в одном из них можно узнать о своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны, в другом - о новейших достижениях всех видов и родов войск. А в военно-медицинском можно даже пройти медобследование. Особый интерес уфимцев вызвал вагон "Победа над невидимым врагом", посвященный борьбе с COVID-19. Он разделен на три зоны: "красную" в виде палаты пациента больного коронавирусной инфекцией, "демонстрационную", где можно посмотреть ролики и презентации о работе военных медиков, и "телемедицинскую".

- У нас все экспонаты можно трогать руками и фотографировать, ведь наш поезд для людей. Очень много интерактива. Молодежи особенно нравятся "оживающие" картины, - рассказывает заместитель командующего второй гвардейской общевойсковой армии по военно-политической работе гвардии полковник Павел Олексюк. - В этом году для соблюдения требований Роспотребнадзора время стоянки эшелона увеличили до четырех часов, чтобы люди не толпились, и все желающие могли осмотреть экспозицию.

Кстати, на открытых платформах поезда представлены образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации (танк Т-90М, бронеавтомобиль "Тайфун-К", самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ"), а также трофейные машины, захваченные в Сирии в 2017 году, - на них остались следы пуль. Кстати, в вагоне "Современная армия" все желающие могли посмотреть и даже потрогать макеты самодельных снарядов, которые разминировали в Сирии,

Справка "РГ"

Агитационно-пропагандистская акция "Мы - Армия страны! Мы - Армия народа!" проводится Министерством обороны Российской Федерации. Старт акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы, а финиш запланирован 27 июня в подмосковном парке "Патриот". Спецпоезд преодолеет маршрут за 64 дня.

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