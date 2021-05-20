Аэропорту Кемерова обеспечили дополнительные энергомощности

Международному аэропорту Кемерова имени Алексея Леонова компания "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") выдала дополнительную мощность с повышением категории надежности электроснабжения.

Теперь сразу две линии электропередачи в 10 кВ связывают аэропорт с подстанцией 220 кВ "Заискитимская". Это один из главных центров питания столицы Кузбасса, обеспечивающий 20 процентов энергопотребления города.

Кроме того, аэропорт запитан от подстанции 110 кВ "Космическая" компании "Россети Сибирь". В результате инфраструктурный объект получил вторую категорию надежности. Ранее передаваемую мощность увеличили сразу в 4 раза - до 2,4 МВт.

Проведенные энергетиками работы связаны со строительством нового аэровокзального комплекса, площадью более 11,6 тысячи квадратных метра. Его запустят в эксплуатацию в мае 2021 года. Современный терминал 21-метровой высоты с двумя телетрапами состоит из одного подземного и трех надземных этажей. Пропускная способность воздушной гавани увеличена до одного миллиона пассажиров в год - более чем вдвое. Холдинг "Новапорт" инвестировал в объект 3,7 миллиарда рублей.