Александр Усс объявил о начале спецпроекта "Губернаторский контроль"

На совещании по реализации в территориях национальных проектов губернатор Красноярского края Александр Усс объявил главам муниципалитетов о введении новой формы контроля. По инициативе главы региона дан старт проекту "Губернаторский контроль". Теперь отраслевые министры будут выезжать на строящиеся объекты на брендированном автомобиле по графику, известному только губернатору. Участие в спецпроекте примут общественные организации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Машина с символикой "Губернаторского контроля" в любой момент может появиться даже в самых отдаленных территориях. И экипаж во главе с ответственным министром проверит, как идет строительство объектов в рамках национальных проектов.

Кроме того, группу особого губернаторского контроля будет интересовать состояние дорог, благоустройство населенных пунктов, защищенность образовательных объектов и другие вопросы.

Комментарий

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- О посещении конкретной территории мы вас предупреждать не будем. Надеемся, что когда к вам гости приедут, вы их не только радушно встретите, но и претензий к качеству того, что контролирует экипаж машины "Губернаторского контроля", в ваших муниципалитетах не будет.

Сейчас в Красноярском крае реализуются 46 федеральных проектов, общий объем финансирования которых в 2021 году - 26,2 млрд рублей.

В ходе совещания особое внимание уделили реализации нацпроектов в сфере спорта, культуры, а также решению задач по обеспечению жителей края качественной питьевой водой.

Александр Усс подчеркнул, что главы муниципалитетов должны строго контролировать ситуацию на местах, ответственно относиться к реализации мероприятий нацпроектов.

Основная задача, которую поставил перед главами губернатор - обеспечить не только качественное строительство, эффективную работу новых объектов и приобретенного оборудования, но и их доступность для жителей региона.

Справка

В 2019 - 2020 годах в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" в крае построен горнолыжный трамплин НS-20, модернизированы два футбольных поля с искусственным покрытием в Красноярске, созданы 26 площадок ГТО в 22 районах, обеспечены оборудованием и инвентарем семь учреждений, приобретены шесть автобусов для спортивных школ.

В планах 2021 года - строительство крытого катка с искусственным льдом в Канске, плавательного бассейна в Шарыпове, физкультурно-оздоровительного комплекса в Заозерном.

В рамках нацпроекта "Культура" за два года капитально отремонтированы 24 учреждения культуры в сельской местности, переоснащены восемь муниципальных библиотек по модельному стандарту, созданы четыре виртуальных концертных зала, более 70 учреждений оснащены музыкальными инструментами, оказана поддержка 13 любительским творческим коллективам.

В 2021 году планируется реконструировать и отремонтировать 20 учреждений культуры.

По федеральному проекту "Чистая вода" завершены строительство и реконструкция двух объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в Канске и Минусинске.

В планах этого года - строительство и модернизация шести объектов питьевого водоснабжения - в Таймырском Долгано-Ненецком, Богучанском, Сухобузимском районах, а также в городах Бородино и Минусинск.