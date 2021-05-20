Депутаты обсудили качество и объемы капремонта в Новосибирской области

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выразили обеспокоенность снижением объемов капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Этот вопрос стал ключевым на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Как следует из отчета Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований региона, в прошлом году работы были развернуты в 21 муниципальном районе области и четырех городских округах. Всего отремонтировано 514 многоквартирных домов. Больше всего в Новосибирске - 268 домов, Барабинском районе - девять, Коченевском - восемь, Чистоозерном - семь, в городах Бердске и Искитиме - по шесть домов. В некоторых районах выполняли один-два вида работ на одном объекте.

Член комитета Дмитрий Козловский обратил внимание на то, что в 2020 году фонд отремонтировал чуть более 500 домов, а в 2019-м - 700. То есть произошло существенное снижение объемов капремонта.

И.о. исполнительного директора фонда Дмитрий Кулешов сообщил депутатам, что в рамках региональной программы капремонта в 2020 году не удалось сделать ремонт одиннадцати МКД (дома, в основном, расположены в Новосибирске). Причина - недобросовестность подрядчиков. Поэтому эти дома будут ремонтировать этим летом.

Руководитель фонда отметил, что за прошлый год удалось существенно улучшить ситуацию с собираемостью взносов. Сейчас уровень собираемости составляет 94,4 процента.

Говоря о приоритетных задачах этого года, Дмитрий Кулешов сделал акцент на завершении работ, предусмотренных планом 2020 года, выполнении программы-2021, а также проведении гарантийного ремонта на объектах подрядных организаций, прекративших свое существование.

На взгляд первого вице-спикера заксобрания Андрея Панферова, в программе есть явный перекос, когда в областном центре ремонтом охвачены гораздо больше домов, чем в городских и сельских территориях.

Член комитета Ашот Рафаелян высказал свои наблюдения. По его словам, объекты, которые находятся в дальних районах, ремонтируют абсолютно некачественно.

- Нужен более тщательный контроль за сроками и качеством, - отметил депутат.

Заместитель председателя комитета Илья Поляков обратил внимание на еще одну проблему. Она касается роста цен на стройматериалы.

- При этом стоимость работ в договорах фонда с подрядчиками остается прежней. Идут отказы строителей от участия в аукционах, от заключения договоров. Потому что проектная документация сделана в 2020 году, а в 2021-м много что поменялось не в лучшую сторону, - отметил Илья Поляков.

Поддержал коллег заместитель председателя комитета Евгений Покровский. По его словам, стоимость металла за 2020 год выросла на 60 процентов, цемента - на 12-13 процентов. Подорожали щебень, песок.

- А на конкурс фонд выставляет объекты по устаревшим ценам, - заметил депутат.

Этот важный вопрос депутаты заксобрания решили вынести на рассмотрение с членами правительства региона.

Председатель комитета Александр Морозов отметил, что прозвучавшая информация дала повод задуматься над рядом вопросов.

- Остались вопросы по недобросовестным подрядчикам, по качеству ремонта МКД на сельских территориях. Информацию Фонда модернизации и развития ЖКХ мы приняли к сведению и будем еще обсуждать, - подчеркнул председатель комитета заксобрания.

Еще один вопрос, который рассмотрели члены комитета, - итоги реализации госпрограммы по стимулированию развития жилищного строительства. Министр строительства региона Иван Шмидт сообщил, что в 2020 году в состав программы включены семь подпрограмм, общий объем финансирования составил 149,3 миллиона рублей при плане 197,3 миллиона рублей. Важно, что подпрограмма "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов" выполнена на 99,82 процента. Обеспечены инженерной инфраструктурой два "проблемных" объекта. Субсидии представлены 20 гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.

Тем временем

С первого марта текущего года введены в действие СанПиН 2.1.3684-21, которыми предусмотрена обязанность УК или ТСЖ проводить ежедневную влажную уборку помещений общего пользования МКД с применением моющих и чистящих средств.

- Если они не будут это делать, их будут штрафовать, - сообщил член комитета Дмитрий Козловский.

Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко отметил, что в любом случае решение принимают жильцы.

- Если собственники проголосуют за уборку раз в неделю, то так и будет, - пояснил депутат.