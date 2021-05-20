Экологическая акция Омского НПЗ объединила горожан

Омские нефтепереработчики провели субботник и высадили более 300 деревьев и кустарников на территории Советского округа.

Сотрудники предприятия организовали акцию по благоустройству и озеленению "Зеленые "Нефтяники". Вместе с присоединившимися к ним горожанами они привели в порядок дворы и улицы, обновили малые архитектурные формы, высадили деревья и кустарники.

Самым активным участникам акции вручили сертификаты на благоустройство. В семи омских дворах появятся качели, песочницы и современные спортивные комплексы.

- Забота об экологии - один из ключевых приоритетов предприятия, - отметил заместитель генерального директора Омского НПЗ Георгий Архипов. - Мы ответственно подходим к вопросам охраны окружающей среды, внедряем новейшие технологии, которые повышают экологичность производства. На предприятии неизменно растет количество сотрудников, которые активно поддерживают любые экологические инициативы. Отрадно и то, что нас поддерживают омичи, присоединяясь к нашим акциям. Проект "Зеленые "Нефтяники" - еще одно мероприятие, которое поможет сделать родной город комфортнее и уютнее".

В рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" предприятие ежегодно присоединяется к всероссийским эко-инициативам и проводит собственные экологические акции. Девятый год в Омске реализуется информационный проект "Эксперты экологии". Сотрудники предприятия организуют для омских школьников открытые уроки по экологии, походы в природный парк "Птичья гавань" и детский эколого-биологический центр. А на самом заводе проводятся экскурсии для учеников, студентов, экологов, партнеров и представителей органов власти.

В прошлом году компания приняла участие в масштабном проекте "Зеленая Россия". В Советском парке нефтепереработчики высадили мемориальную аллею в честь ветеранов предприятия, благоустроили сквер возле Дома культуры имени Малунцева. А в рамках проекта "Городской лес" еще одна зеленая аллея появилась на проспекте Культуры. Это важная часть волонтерской деятельности компании.