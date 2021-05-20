К участию в нацпроекте "Производительность труда" уже присоединилось два десятка предприятий Омской области, в том числе агропромышленных. В этом году для участников предусмотрена расширенная господдержка, на которую могут рассчитывать 35 компаний. В их числе "Омский аэропорт", который будет развивать направление "Повышение эффективности производственных процессов обслуживания пассажиров".

Проект предполагает, что в течение года предприятие полностью избавится от тормозящих работу издержек, внедрит бережливые технологии, существенно повысит эффективность труда. Работники аэрослужб смогут пройти соответствующее обучение, за счет экономии вырастет фонд заработной платы. Курировать пилотный проект будут эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).

В Омской области нацпроект "Производительность труда" реализуется с 2020-го по стандартной полугодовой программе. И уже есть первые результаты.

- Мы решили повысить производительность, не снижая зарплату. Поэтому стали участвовать в конкурсе, - сообщил корреспонденту "РГ" директор по маркетингу ПО "ВЭЛТА" Алексей Агеев. - Помимо гранта, это помощь опытных специалистов ФЦК, которые помогли сформировать команду, подготовить заводских бизнес-тренеров, выявить проблемные места. Одно из самых узких - участок вторичной сборки агрегатов, через который проходит большое число разнообразных проектов с уникальными деталями и документами. Мы привели в порядок логистику, создали удобную систему хранения комплектов. На участке шин организовали безотходное производство. В результате производительность выросла на 40 процентов. А зарплата с учетом инфляции в среднем повысилась на пять процентов. Проект дал нам еще один бонус - крупный заем под один процент на приобретение нового оборудования.

Благодаря нацпроекту в "ОмЗМ-Металл" выработка поднялась на 32 процента. В механосборочном цехе омского "Трансмаша" внедрили систему управления освещением, которая позволит предприятию ежегодно экономить порядка 1,5 миллиона рублей. За счет мобилизации внутренних ресурсов на ПО "Иртыш" создали цех-образец, выпускающий хлебопекарные печи. И не только вдвое увеличили выпуск продукции, но и повысили ее качество.

- Теперь планируем распространить эту практику в других цехах завода, а также в НИИ. Уверены, что внедрение оптимальных логистических схем, системы 5С, методов быстрой переналадки оборудования и других инструментов бережливости усилят наши конкурентные преимущества на рынке, выведут компанию на новый уровень, - отметил руководитель проекта Евгений Скопцов.

Недавно в число участников нацпроекта "Производительность труда" вошел первый представитель АПК - "Ястро-Агро". Предприятие, выращивающее зерно, бобы, масличные культуры, обеспечивающее кормами животноводческие комплексы региона, намерено за три года поднять производительность труда вдвое. Специалисты полагают, что такая задача вполне решаема.

- Инструменты бережливого подхода универсальны, как для промышленных, так и сельскохозяйственных предприятий, - поясняет руководитель проекта АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Марина Медведева. - Алгоритм включает производственный анализ, логистику, стандартизацию процессов.

Желающих перенять такую практику в Омской области становится все больше. Там уже создан Региональный центр компетенций (РЦК), специалисты которого тиражируют успешный опыт федеральных коллег.

Прямая речь

Анна Негодуйко, министр экономики Омской области:

- "Производительность труда" - один из самых амбициозных по целям и интересных по синергии результатов национальный проект. Поначалу мы столкнулись с настороженностью отдельных руководителей. Но, получив первые результаты, они были готовы выступать амбассадорами проекта, советовали партнерам активно включаться в его реализацию.

Средний рост производительности составляет десять процентов ежегодно. Расширенная поддержка позволит вдвое увеличить показатели.

Немаловажно, что проект предполагает льготные займы, бесплатное обучение сотрудников для внедрения новых процессов производства и многое другое. Учитывая, что к работе с предприятиями подключился РЦК, мы планируем, что участниками нацпроекта станут не менее 30 новых компаний. А комплексная система повышения производительности труда поможет не только предприятиям, но и всему региону, поскольку речь идет о занятости населения, росте налоговых отчислений и, наконец, социальной стабильности.