На Алтае машина "скорой" попала в ДТП, погиб фельдшер

Авария с участием машины скорой помощи произошла ранним утром в Алтайском крае. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате ДТП погиб пассажир медицинского УАЗа.

Машина ехала по Чуйскому тракту в Первомайском районе Алтайского края со стороны Новосибирска по направлению к Барнаулу. Около 04.55 по местному времени на 200-м километре трассы в нее врезался попутный автомобиль Toyota Hilux. За рулем японского внедорожника находился мужчина 1984 года рождения.

Водитель иномарки, а также 47-летний шофер скорой помощи и женщина 1982 года рождения, находившаяся в салоне УАЗика, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Погибший мужчина 1988 года рождения, по предварительным данным, работал фельдшером.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.