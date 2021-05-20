Власти Новосибирской области готовятся направить в федеральное правительство заявки на получение инфраструктурных кредитов. Напомним, что о возможности предоставления регионам средств федерального бюджета взаймы на льготных условиях - по ставке не более трех процентов годовых и с пятнадцатилетним сроком возврата - президент России сообщил 21 апреля этого года в послании Федеральному Собранию. Такие кредиты могут быть привлечены только на реализацию инфраструктурных проектов.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, предложения со стороны региона будут касаться и транспортной инфраструктуры, и обеспечения инженерными сетями территорий перспективной застройки, и строительства социальных объектов. "Конечно, первое, что приходит в голову - это продолжение строительства метро в Новосибирске, тем более мэрия заканчивает переработку документации по Дзержинской линии", - отметил глава области.

Действительно, ранее муниципальные власти сообщили, что стоимость продления одной из двух действующих линий новосибирского метрополитена со строительством до 2030 года двух новых станций оценивается в 18,5 миллиарда рублей. И это не самая крупная сумма, которая может быть зафиксирована в заявительных документах. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский упомянул другой возможный проект - строительство 26-километрового Южного транзита, который должен связать две проходящие через Новосибирск федеральные трассы. К прокладке автомагистрали планируют приступить в 2023 году, ее стоимость оценивается в 50 миллиардов рублей.

Между тем, говоря о планах привлечения инфраструктурных кредитов, более конкретные заявления сделал омский губернатор Александр Бурков. Он назвал первоочередные для региона проекты - строительство Северного обхода областной столицы и аэропорта Омск-Федоровка. Расчетная стоимость обхода протяженностью 62 километра, по словам губернатора, - порядка 42 миллиардов рублей, при этом основных затрат (около 18 миллиардов рублей) требует новый мост через Иртыш. Что касается аэропорта, то потенциальные частные инвесторы есть, но необходимы государственные вложения в строительство взлетно-посадочной полосы и аэронавигационных систем.

Впрочем, любой кредит нужно вернуть. В данном случае деньги придется находить региональным властям. И чем крупнее сумма, тем выше риски. Поэтому за любым, даже самым привлекательным, инфраструктурным проектом должен быть четкий расчет - как окупить затраты. А это значит, что беря в долг у государства, губернатор обязан знать, каким образом он сможет прилечь на эти деньги частного инвестора или концессионера.

В пилотном порядке новый механизм господдержки будет отработан в четырех регионах: Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской и Челябинской областях. Президент России дал поручение федеральном правительству "обеспечить подготовку и реализацию пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов и привлечением заинтересованных организаций, включая публичное акционерное общество "Газпром" и открытое акционерное общество "Российские железные дороги". О первых результатах будет сообщено в сентябре этого года.

Прямая речь

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

- Как было отмечено в послании президента РФ, в первую очередь инфраструктурные кредиты будут направляться на продолжение строительства метро в городах- миллионниках. Мы в полной готовности, на низком старте. Как только будут объявлены конкурсные процедуры, мы постараемся в них участвовать. До уровня регионов ни порядок, ни правила, ни ориентировочные лимиты не доведены. Пока мы знаем только общие параметры кредитования на федеральном уровне - 500 миллиардов рублей. Ждем деталей, которые разрабатываются в правительстве.