Новости

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer 08:44
Эпидемию "черной плесени" объявили в двух штатах Индии 08:12
Число погибших от урагана в Индии превысило 90 человек 07:56
"Вашингтон" проиграл "Бостону" в овертайме, несмотря на гол Овечкина 07:40
Израиль и ХАМАС ночью 20 мая снова атаковали друг друга 07:30
Вертолет Ingenuity совершит новый полет на Марсе 07:13
Врач оценил влияние коронавируса на онкологию 06:40
Бойцы Нацгвардии США покинут Капитолий после 23 мая 06:32
Бумага для банкноты в 200 рублей получит антимикробные свойства 06:00
Численность иностранных делегаций на Олимпиаде сократят более чем вдвое 05:49
На юге Китая завершился монтаж огромной нефтяной платформы 05:30
Бывший вице-губернатор Приморья стал первым заммэра Владивостока 05:14
Биолог: Разработчики вакцин создают новый препарат от COVID-19 05:06
В Нью-Йорке сняли ограничения на количество людей в общественных местах 04:49
Байден пополнил экспозицию музея восковых фигур в Париже 04:04
ХАМАС нанес ракетные удары по двум авиабазам в Израиле 03:54
Орбиту МКС скорректируют перед стыковкой с кораблем "Союз МС-19" 03:20
Лавров пошутил после вопроса о возможной встрече президентов РФ и США 02:55
Полицию Колумбии ждет реформа из-за обвинений в массовых правонарушениях 02:29
Грузия откроет сухопутные границы в начале лета 02:25
Эрдоган намерен озвучить послание для всего мира 01:30
Умер прославленный биатлонист и тренер Александр Привалов 00:55
"Монако" с Головиным проиграл ПСЖ в финале Кубка Франции 00:30
"Ювентус" завоевал Кубок Италии, обыграв "Аталанту" 00:10
Зампред Банка России рассказал о дизайне новых банкнот 00:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 07:57
Рубрика: Власть

Сметное время настает

Сибирские регионы готовят предложения для получения бюджетных инфраструктурных кредитов
Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 109(8460)
Власти Новосибирской области готовятся направить в федеральное правительство заявки на получение инфраструктурных кредитов. Напомним, что о возможности предоставления регионам средств федерального бюджета взаймы на льготных условиях - по ставке не более трех процентов годовых и с пятнадцатилетним сроком возврата - президент России сообщил 21 апреля этого года в послании Федеральному Собранию. Такие кредиты могут быть привлечены только на реализацию инфраструктурных проектов.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, предложения со стороны региона будут касаться и транспортной инфраструктуры, и обеспечения инженерными сетями территорий перспективной застройки, и строительства социальных объектов. "Конечно, первое, что приходит в голову - это продолжение строительства метро в Новосибирске, тем более мэрия заканчивает переработку документации по Дзержинской линии", - отметил глава области.

Фото: Татьяна Кравченко
Дорожная отрасль Новосибирска получит "добавку" из бюджета области

Действительно, ранее муниципальные власти сообщили, что стоимость продления одной из двух действующих линий новосибирского метрополитена со строительством до 2030 года двух новых станций оценивается в 18,5 миллиарда рублей. И это не самая крупная сумма, которая может быть зафиксирована в заявительных документах. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский упомянул другой возможный проект - строительство 26-километрового Южного транзита, который должен связать две проходящие через Новосибирск федеральные трассы. К прокладке автомагистрали планируют приступить в 2023 году, ее стоимость оценивается в 50 миллиардов рублей.

Между тем, говоря о планах привлечения инфраструктурных кредитов, более конкретные заявления сделал омский губернатор Александр Бурков. Он назвал первоочередные для региона проекты - строительство Северного обхода областной столицы и аэропорта Омск-Федоровка. Расчетная стоимость обхода протяженностью 62 километра, по словам губернатора, - порядка 42 миллиардов рублей, при этом основных затрат (около 18 миллиардов рублей) требует новый мост через Иртыш. Что касается аэропорта, то потенциальные частные инвесторы есть, но необходимы государственные вложения в строительство взлетно-посадочной полосы и аэронавигационных систем.

Впрочем, любой кредит нужно вернуть. В данном случае деньги придется находить региональным властям. И чем крупнее сумма, тем выше риски. Поэтому за любым, даже самым привлекательным, инфраструктурным проектом должен быть четкий расчет - как окупить затраты. А это значит, что беря в долг у государства, губернатор обязан знать, каким образом он сможет прилечь на эти деньги частного инвестора или концессионера.

В пилотном порядке новый механизм господдержки будет отработан в четырех регионах: Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО, Нижегородской и Челябинской областях. Президент России дал поручение федеральном правительству "обеспечить подготовку и реализацию пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов и привлечением заинтересованных организаций, включая публичное акционерное общество "Газпром" и открытое акционерное общество "Российские железные дороги". О первых результатах будет сообщено в сентябре этого года.

Прямая речь

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

- Как было отмечено в послании президента РФ, в первую очередь инфраструктурные кредиты будут направляться на продолжение строительства метро в городах- миллионниках. Мы в полной готовности, на низком старте. Как только будут объявлены конкурсные процедуры, мы постараемся в них участвовать. До уровня регионов ни порядок, ни правила, ни ориентировочные лимиты не доведены. Пока мы знаем только общие параметры кредитования на федеральном уровне - 500 миллиардов рублей. Ждем деталей, которые разрабатываются в правительстве.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область СФО Омская область Рынок кредитования

Главное сегодня

СМИ: Госдеп отказался вводить санкции против "Северного потока-2"
Бумага для банкноты в 200 рублей получит антимикробные свойства
Эрдоган намерен озвучить послание для всего мира
Песков: Вопрос об обязательной вакцинации от коронавируса не прорабатывается
В России с 1 сентября увеличат размер больничных по уходу за детьми
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы