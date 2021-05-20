На горнолыжном курорте Шерегеш к 2024 году построят аэропорт

Локальный аэропорт в 7 километрах от будущего туристического кластера Шерегеш будет введен в эксплуатацию до 2024 года.

Новая воздушная гавань позволит разгрузить действующий аэропорт в Новокузнецке. Туристический поток на курорте ежегодно растет. В этом году по сравнению с предыдущими сезонами он увеличился практически вдвое. Шерегеш посетило уже более 2 миллионов туристов.

По данным правительства Кузбасса, инвестиции в строительство аэропорта составят около 14 миллиардов рублей.

- В рамках взаимодействия региона с корпорацией ВЭБ.РФ планируется развитие всесезонного туристического кластера на действующем горнолыжном курорте "Шерегеш" на территории 118 га, - сообщает администрация Кузбасса. - Для этого будет создана качественная инфраструктура для размещения, отдыха и занятиями спортом более 250 тысяч человек ежегодно.

Планируется, что комплекс Шерегеш станет одним из пилотных проектов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На развитие курорта будет направлено 3,27 миллиарда рублей.