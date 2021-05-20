Новосибирец пойдет под суд за нападения на женщин в парке

Неоднократно судимый житель Новосибирска предстанет перед судом за нападения на женщин в парке "Березовая роща". Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, он обвиняется в попытке изнасилования и разбое.

Как считают следователи, обвиняемый дважды совершил нападения в августе прошлого года. Сначала в состоянии алкогольного опьянения попытался познакомиться с девушкой, но получил решительный отказ. Не смирившись с этим, мужчина стал душить жертву, схватив ее за шею со спины. Когда женщина потеряла сознание, обвиняемый оттащил ее в глубь лесной зоны, где, как говорится в материалах дела, "совершил действия сексуального характера и попытку изнасилования".

Через несколько дней мужчина вновь совершил нападение. На этот раз, по всей видимости, его целью было ограбление - у женщины при себе были дорогостоящие беспроводные наушники, которыми новосибирец пытался завладеть. Он проследил за жертвой до безлюдного и слабоосвещенного места и вновь накинулся со спины.

Несмотря на то что ему удалось повалить женщину на землю, та оказала сопротивление и подняла шум. Испугавшись, что будет застигнут на месте преступления, злоумышленник скрылся. Но в итоге следователям совместно с полицией удалось его задержать. В ходе допросов свою вину он признал частично.

Правоохранители уверены в достаточности собранных доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.