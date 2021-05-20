Новосибирская школа №82 признана самой успешной в стране

Школа №82 Дзержинского района Новосибирска заняла первое место во всероссийском конкурсе "Успешная школа-2021". Учреждение признано лучшим среди 420 участников со всей страны.

Школе вручен главный приз - грант в размере одного миллиона рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поблагодарил коллектив школы за эту победу.

- Я не раз говорил о том, что в Новосибирске уровень образования один из самых высоких в стране. Подтверждением этому является победа школы № 82 во всероссийском конкурсе "Успешная школа". Поздравляю директора школы, команду участников, педагогов, учеников и всех, кто был причастен к достижению такого высочайшего результата. Ваши личные и коллективные победы уверенно вывели школу № 82 в лидеры образования не только нашего города, но и всей страны. Это поднимает престиж всей системы образования Новосибирска, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Всероссийский конкурс "Успешная школа-2021" инициирован изданием "Учительская газета" и благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". На конкурс школа № 82 подала заявку, в которой содержались два кейса с описанием уже реализованного проекта и будущего проекта. 18 апреля новосибирская школа была объявлена в числе 16-ти школ, допущенных в финал.

Очный этап прошел 12-14 мая в режиме онлайн. Новосибирск представила команда в составе директора школы № 82 Елены Минаевой, методиста Ирины Добровольской, ученицы 10-го класса Яны Юрской и родителя одного из учащихся Андрияна Байкалова.

Организаторы отметили, что новосибирская команда продемонстрировала успешно реализованные методики, технологии и модели организации образовательного процесса, ориентированные на развитие у школьников ключевых компетентностей (навыков) XXI века. Также она проанализировала, как с течением времени меняется общее образование в стране.