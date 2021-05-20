Губернатор предложил изменить границы муниципалитетов из-за СКИФ

Губернатор Андрей Травников подписал постановление №112 "Об инициативе по изменению границ муниципальных образований". Это делается для развития Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ). Документ призван облегчить реализацию проекта.

Постановление предполагает изменение границ рабочего поселка Кольцово, Барышевского сельсовета Новосибирского района и самого района. Губернатор выступил с инициативой передать 34,8 гектара из земель Барышевского сельсовета в состав Кольцово. Этот участок расположен к северу от нынешних границ рабочего поселка, имеющего статус наукограда.

Как прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, на данной территории не предполагается никакая иная застройка, кроме работ, направленных на развитие крупнейшего проекта класса "мегасайенс" - Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов". В настоящее время идет работа по определению общей территории, где планируется размещать весь комплекс основных и вспомогательных объектов СКИФ.

Как отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области, губернатор Андрей Травников поручил областному министерству региональной политики направить данное постановление в представительные органы власти Новосибирского района, Барышевского сельсовета и Кольцово для проведения учета мнения населения.

Кроме того, региональному министерству строительства совместно с департаментом имущества и земельных отношений региона предстоит подготовить и представить в Законодательное собрание Новосибирской области проект закона об изменении границ, а также необходимые для этого документы и материалы.