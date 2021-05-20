Режим чрезвычайной ситуации ввели в Туве из-за угрозы наводнения

Врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. Об этом временно исполняющий обязанности главы сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Обильные осадки привели к повышению уровня рек в некоторых территориях республики. "В Тоджинском кожууне из-за ливней под угрозой затопления оказались десятки домов в селе Сыстыг-Хем. Там уже работает оперативно-спасательная служба ГУ МЧС и Службы ГО и ЧС вместе с администрацией кожууна", - пишет врио главы Тувы.

В зону ЧС вошли также село Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна и город Кызыл.

По словам Владислава Ховалыга, дожди продлятся в течение недели. "Всем быть начеку", - уведомил руководителей территорий врио главы республики.