В Кузбассе открылся самый большой в Сибири Ледовый дворец

20 мая в Кемерове открылся Ледовый дворец "Кузбасс" - крупнейшая за Уралом крытая многофункциональная спортивная арена.

Масштабное строительство в преддверии 300-летия Кузбасса не останавливалось, несмотря на пандемию, и завершилось менее чем за два года. Начальная стоимость госконтракта (средства предусмотрели из бюджета области) составила 7,6 миллиарда рублей.

Самую первую сваю на берегу Томи забили в сентябре 2019-го. Правда, прямо посреди будущей стройплощадки рос вековой кедр. Дерево губить не стали, а перенесли в безопасное место. Сейчас сибирский кедр украшает собой территорию современного спорткомплекса, аналогов которому нет в Сибири. Местные специалисты спроектировали его по образцу ледовых арен, возведенных к Олимпиаде в Сочи и Универсиаде в Красноярске. Но размеры пятиэтажного кемеровского Дворца впечатляют. Его площадь - более 65 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на тысячу тренировочных и шесть тысяч зрительских мест. Кемеровская арена в полтора раза больше, чем красноярская "Енисей Арена", и на девять тысяч "квадратов" просторнее, чем новосибирский Дворец спорта "Сибирь". Кроме того, строители применили новейшие технологии сейсмостойкого строительства и энергосбережения.

Размеры пятиэтажного кемеровского Дворца - более 65 тысяч квадратных метров

В первую очередь новый Дворец предназначен для проведения соревнований олимпийского и международного уровня. Здесь будут тренироваться команды по хоккею с мячом и с шайбой, конькобежцы, фигуристы, легкоатлеты, гимнасты, а также представители практически всех игровых видов спорта. К услугам горожан - тренажерный зал в 350 квадратных метров, два бассейна, оборудованный по последнему слову медико-восстановительный центр с соляной пещерой и саунами, наземными и подземными парковками, гостиницей, кафе и другими удобствами. К слову, свободных мест в гостинице, как сообщили журналистам, нет уже сейчас. А рядом, на той же самой Московской площади, активно строится волейбольная "Кузбасс-Арена" на шесть тысяч зрителей.

- Оба комплекса позволят жителям Кузбасса заниматься 24 олимпийскими видами спорта в соответствии с самыми высокими мировыми требованиями, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - А очень быстро монтируемые специальные покрытия позволят трансформировать поверхность ледовой арены в 14 тысяч квадратных метров в площадку для проведения концертных, развлекательных, обучающих, выставочных и других мероприятий.

Уже в начале следующей недели в Ледовом дворце пройдет II Международный женский форум. А в первых числах августа новая арена Кузбасса примет первый спортивный турнир - Кубок России по хоккею с мячом.