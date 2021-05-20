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20.05.2021 10:57
Рубрика: Власть

В Новосибирске капитально отремонтируют около 500 многоквартирных домов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске в этом году планируют капитально отремонтировать 514 многоквартирных домов (МКД). Как сообщил мэр Анатолий Локоть, ремонт 401 дома будет проведен на средства, собранные региональным оператором, 113 - восстановят за счет накоплений, собранных на спецсчетах.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Более 100 объектов уже готово, около 140 находится в работе. У нас нет сомнения, что до конца года мы выполним все планы. На сегодня обновлено около половины городского жилого фонда, нуждающегося в ремонте, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Фото: Татьяна Кравченко
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Глава города подчеркнул, что ежегодно ведется ремонт 400-450 домов.

Сейчас ремонтируют дома №№ 41а и 43а на улице Гоголя. Во время обхода объектов специалисты рассказали мэру, что панельный пятиэтажный дом № 41а на ул. Гоголя был построен в 1961 году. В 2016-м по программе капремонта здесь обновили систему холодного и горячего водоснабжения, а также отремонтировали крышу, в 2018-м - сети теплоснабжения. В настоящее время подрядная организация "СЛЭШ" ремонтирует фасад, подвал, заменяет сети электроснабжения. Все работы планируется завершить до конца лета. Общая стоимость капремонта на данном доме составит 12 миллионов рублей.

На ремонт панельного пятиэтажного дома № 43 на ул. Гоголя, построенного 65 лет назад, региональный оператор направит 15,3 миллиона рублей. Подрядчику "Монтаж Систем" предстоит завершить работы по обновлению систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и электросетей. Ведется ремонт сетей отопления. Ранее на доме были отремонтированы крыша и фасад. Завершить работы планируют в ноябре.

- В этом жилмассиве полтора десятка домов. Девять из них уже практически отремонтированы, в ближайшие два года мы планируем привести в порядок оставшиеся дома. План ремонта всегда согласовывается с жителями, представителями дома. И по завершении ремонта они принимают работы. Пока представитель дома не подпишет документы о приемке, работу подрядчика мы не оплатим. Это стимул для подрядчика выполнять работу качественно, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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