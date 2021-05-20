В Новосибирской области построят по нацпроектам 15 школ и детсадов

В Новосибирской области в 2021 году построят 15 объектов образования. Работы ведутся в рамках нацпроектов "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", а также госпрограммы по развитию образования, созданию условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области.

В общей сложности будет открыто более 5,6 тысячи новых мест в школах и детских садах.

О ходе строительства объектов рассказал заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов. Он провел выездное совещание в городе Болотное, где возводится одна из трех таких школ.

- Школа в Болотном - это знаковый объект, она строится с конца 2019 года. Финансируется возведение за счет регионального бюджета. В Болотном была острая потребность в новой школе, ее запуск позволит детям учиться в односменном режиме. Школа отвечает всем современным требованиям по помещениям, оборудованию, степень готовности - высокая. В целом на строительство объектов образования в регионе в текущем году направлено более 4,5 миллиарда рублей, - отметил Сергей Нелюбов.

Новая общеобразовательная школа в Болотном будет состоять из трех блоков. В отдельных блоках разместят актовый и спортивные залы. В числе запланированных помещений - комбинированные мастерские с отдельными входами, медицинский блок, мастерские кулинарии и обработки тканей, библиотека, кабинеты логопеда и психолога. По данным пресс-службы правительства региона, в настоящее время на объекте уже ведутся отделочные работы.

Новые школы и детские сады по нацпроектам и областной программе также возведут в Новосибирске и Бердске, Искитимском, Тогучинском, Мошковском, Чановском, Новосибирском и Чулымском районах региона.

Процесс строительства находится на контроле правительства Новосибирской области.