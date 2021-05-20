В Новосибирской области построят по нацпроектам 15 школ и детсадов

Новости

Утвержден план мероприятий по празднованию 450-летия Уфы 11:56
Крушение Як-130 в Беларуси попало на видео 11:53
Физический пуск второго энергоблока БелАЭС запланирован на осень 11:53
Почему не стоит "гуглить" симптомы рака 11:44
DC экранизирует серию файтингов Injustice про злого Супермена 11:34
ВОЗ заявила о скорой победе над тремя видами рака 11:32
В Швейцарии разрешили иностранцам служить в полиции 11:30
Москалькова предложила снять судимость за нетяжкие преступления 11:30
Соцсети удалили более 300 ссылок с данными по стрельбе в Казани 11:18
ВКС получат новую партию вертолетов Ми-28НМ 11:17
В Москве определят группу риска по колоректальному раку 11:09
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей 11:08
В Казани началась конференция "Валдая" по Центральной Азии 11:07
Илон Маск выступит на форуме "Новое Знание" 11:02
В Крыму оценили законопроект США о "непризнании аннексии полуострова" 11:01
Названы виды рака с самым поздним выявлением 10:54
Белорусский МАЗ-303 признан автобусом года в России 10:53
Мурашко: "Спутник Лайт" может поступить в гражданский оборот через три недели 10:50
Московские онлайн-сервисы отметили премией в области инноваций 10:43
Собянин: Диагноз "рак" - начало нового этапа жизни 10:38
Скончался первый пермский губернатор Геннадий Игумнов 10:23
Замглавы правительства Киргизии задержали за вымогательство взятки 09:58
Житель Коми продал квартиру и перевел деньги телефонным мошенникам 09:58
МИД РФ пообещал ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии 09:51
В Москве увеличилось число центров госуслуг, где можно пройти медобследование 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
20.05.2021 10:56
Рубрика: Власть

В Новосибирской области построят по нацпроектам 15 школ и детсадов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области в 2021 году построят 15 объектов образования. Работы ведутся в рамках нацпроектов "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", а также госпрограммы по развитию образования, созданию условий для социализации детей и учащейся молодежи Новосибирской области.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

В общей сложности будет открыто более 5,6 тысячи новых мест в школах и детских садах.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области усилят вакцинацию старшего поколения

О ходе строительства объектов рассказал заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов. Он провел выездное совещание в городе Болотное, где возводится одна из трех таких школ.

- Школа в Болотном - это знаковый объект, она строится с конца 2019 года. Финансируется возведение за счет регионального бюджета. В Болотном была острая потребность в новой школе, ее запуск позволит детям учиться в односменном режиме. Школа отвечает всем современным требованиям по помещениям, оборудованию, степень готовности - высокая. В целом на строительство объектов образования в регионе в текущем году направлено более 4,5 миллиарда рублей, - отметил Сергей Нелюбов.

Новая общеобразовательная школа в Болотном будет состоять из трех блоков. В отдельных блоках разместят актовый и спортивные залы. В числе запланированных помещений - комбинированные мастерские с отдельными входами, медицинский блок, мастерские кулинарии и обработки тканей, библиотека, кабинеты логопеда и психолога. По данным пресс-службы правительства региона, в настоящее время на объекте уже ведутся отделочные работы.

Новые школы и детские сады по нацпроектам и областной программе также возведут в Новосибирске и Бердске, Искитимском, Тогучинском, Мошковском, Чановском, Новосибирском и Чулымском районах региона.

Процесс строительства находится на контроле правительства Новосибирской области.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Эксперт: Снятие санкций с оператора "Северного потока-2" ускорит его запуск
Бумага для банкноты в 200 рублей получит антимикробные свойства
ФСИН предложила заменить трудовых мигрантов заключенными
В Пермском крае при пожаре погибли пять человек
Валерий Зорькин: Дееспособность власти проверяется в общенациональной беде
Фоторепортаж: Как отдыхали известные полководцы