В Новосибирской области построят по нацпроектам 15 школ и детсадов

В общей сложности будет открыто более 5,6 тысячи новых мест в школах и детских садах.
О ходе строительства объектов рассказал заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов. Он провел выездное совещание в городе Болотное, где возводится одна из трех таких школ.
- Школа в Болотном - это знаковый объект, она строится с конца 2019 года. Финансируется возведение за счет регионального бюджета. В Болотном была острая потребность в новой школе, ее запуск позволит детям учиться в односменном режиме. Школа отвечает всем современным требованиям по помещениям, оборудованию, степень готовности - высокая. В целом на строительство объектов образования в регионе в текущем году направлено более 4,5 миллиарда рублей, - отметил Сергей Нелюбов.
Новая общеобразовательная школа в Болотном будет состоять из трех блоков. В отдельных блоках разместят актовый и спортивные залы. В числе запланированных помещений - комбинированные мастерские с отдельными входами, медицинский блок, мастерские кулинарии и обработки тканей, библиотека, кабинеты логопеда и психолога. По данным пресс-службы правительства региона, в настоящее время на объекте уже ведутся отделочные работы.
Новые школы и детские сады по нацпроектам и областной программе также возведут в Новосибирске и Бердске, Искитимском, Тогучинском, Мошковском, Чановском, Новосибирском и Чулымском районах региона.
Процесс строительства находится на контроле правительства Новосибирской области.