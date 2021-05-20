В Томске врачи удалили из сердца младенца опухоль размером с яйцо

Томские хирурги прооперировали новорожденного с огромным новообразованием в области сердца.

Гигантская опухоль была выявлена у младенца сразу после рождения. Она полностью занимала полость левого желудочка. Врачи говорят, что столкнулись с таким случаем впервые. В возрасте двое суток ребенок был переведен в кардиоцентр. В экстренной операции участвовали десять сотрудников клиники под руководством известного кардиохирурга Евгения Кривощекова. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной.

- Так как новообразование было гигантским, после операции у ребенка развилась сердечная недостаточность, что потребовало подключения вспомогательных технологий, - сообщается на сайте томского НИИ кардиологии.

Младенца подключили к аппарату, который замещает сердце на период его недостаточной деятельности. Спустя девять суток сердце мальчика забилось самостоятельно.

В настоящее время ребенок выписан из больницы и находится под наблюдением у детского кардиолога. Малыш чувствует себя хорошо и развивается в соответствии с возрастом.