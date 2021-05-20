Зачем бьюти-мастер из Омска учит коллег пилить не только ногти, но и Stories

Омичка Алена Родионова организовала для мастеров маникюра курсы по продвижению в социальных сетях. Она уверена, что ставка на личный бренд поможет самозанятым работникам сферы услуг привлечь клиентов после пандемии.

Из-за ситуации с COVID-19 объем падения выручки на российском рынке бьюти-индустрии составил 30-35 процентов от показателей прошлого года. Каждый десятый салон красоты не пережил период самоизоляции. Многим потерявшим работу мастерам пришлось уйти в свободное плавание - самостоятельно арендовать кабинеты, искать клиентов и вести бухгалтерию.

Омичка Алена Родионова работает мастером маникюра уже около девяти лет. В бьюти-индустрию она пришла из педагогики.

- Я давала объявления на форумах для молодых мам и принимала первых клиентов у себя дома, - вспоминает Алена. - Потом сняла небольшой угол под лестницей в торговом комплексе. Сегодня у меня собственный салон. Я владею многими современными методиками маникюра и педикюра, предлагаю посетителям не только качество, но и сервис - чай, кофе, массажную подушку, новые чистые носочки, бутылку питьевой воды с собой. Но никогда еще конкуренция в нашей отрасли не была так высока.

По данным справочных хостингов в Омске работает не менее тысячи мастеров ногтевого сервиса. И их количество растет. Оказавшиеся на бирже труда бывшие офисные работники массово проходят курсы переподготовки в сфере бьюти, рассчитывая, что маникюр сможет их прокормить в тяжелое время. На интернет-платформе Profi.ru размещено 147 "горячих" резюме от специалистов, готовых выехать к клиенту со щипцами и пилками по первому требованию.

В профессиональных чатах мастера сетуют, что переизбыток предложений на рынке разбаловал клиентов. Их практически невозможно удивить. Потребительское поведение в отрасли изменилось, и старые способы рекламы уже не работают.

- Одна моя коллега обошла все подъезды в том доме, где снимает кабинет, - рассказывает Алена. - На ручку двери каждой квартиры она повесила красиво оформленное приглашение на "приветственный" педикюр со скидкой в 500 рублей. Не пришел никто, хотя сезон педикюра в самом разгаре.

"Витрины" бьюти-рынка переехали в цифровое пространство вслед за представителями других сфер услуг. Мастеров красоты клиенты все чаще ищут в социальных сетях, перелистывая на телефоне странички с аккаунтами салонов. Сегодня в том же Instagram по хештегу #маникюромск можно найти более 580 тысяч публикаций. Впрочем, большинство из них не отличается оригинальностью - однотипные фотографии ногтей, свободные окошки к мастеру, сертификаты и скидки.

- Вынужденные каникулы я использовала, чтобы понять, какие современные маркетинговые приемы будут работать в нейл-индустрии, - говорит Родионова. - И пришла к выводу, что даже мастеру маникюра сегодня нужен личный бренд. Необходимо вызвать доверие и лояльность у клиента, заглянувшего к тебе на страничку. Он должен видеть живого человека со своими эмоциями, ценностями и интересами. Формат Stories последние два года переживает пик популярности. Благодаря 15-секундным историям можно быстро понять - "твой" ли человек по ту сторону экрана, хочешь ли ты у него обслуживаться или нет. Я, кстати, сама так искала мастера по депиляции. Зашла на страничку к одному специалисту, увидела, что она на ходу ест булку, и сразу почувствовала, что мне с ней точно не по пути.

Первым делом омичка привела свой аккаунт в порядок, отсортировала снимки, разместила отзывы, оформила шапку профиля. Решила, что будет позиционировать себя как маникюршу с интеллектом. На протяжении нескольких месяцев Родионова ежедневно пилила не только ногти, но и Stories. Изучала просмотры, охваты, разбиралась, что пользуется популярностью, а что нет. И вскоре обнаружила, что все "окошки" у нее расписаны уже на несколько недель вперед.

- Когда клиентки начали говорить мне: "Ой, а у меня собачка такой же породы как у вас", "А у меня дочку зовут также как вашу", "А можно мне такой же рисунок, как у той девушки, которая улетела на море?" - я поняла, что двигаюсь в правильном направлении, - говорит Алена.

По просьбе коллег омичка провела в Instagram несколько прямых эфиров, где поделилась своими наблюдениями, "фишками", победами и неудачами. Тема оказалась востребованной и актуальной. В комментариях слушатели требовали продолжения.

Вдохновившись первым успехом, мастер маникюра разработала собственные интенсивные курсы по продвижению в Instagram для представителей бьюти-индустрии и теперь проводит тренинги, мастер-классы и индивидуальные консультации.

- Сейчас у меня двенадцать учениц, с которыми я ежедневно занимаюсь в режиме онлайн. И я вдруг осознала, что все-таки не зря получила педагогическое образование, - признается Алена. - Оказалось, что мне по-прежнему нравится преподавать, читать лекции, давать задания и радоваться успехам своих подопечных. Получилось, что благодаря одной своей профессии я смогла вернуться в другую.

Комментарии

Денис Моисеев, предприниматель, бизнес-блогер:

- Даже крупные корпорации сегодня создают личные бренды. В современном бизнесе особенно ценится индивидуальность. Ведь люди покупают у людей. Когда ты знаешь, кто стоит за продуктом или услугой, то решиться на покупку намного проще. Личный бренд не только повышает узнаваемость, но и формирует лояльность среди клиентов. Автоматически отрабатываются возражения "А что это за компания или мастер?" "Можно ли ему доверять?"

Нелли Путилина, репутационный менеджер, специалист по персональному брендигу:

- В сфере услуг, как возможно нигде в другом месте, мы идем "на человека". Нам хочется, чтобы было комфортно, приятно. И если есть возможность узнать заранее, что представляет из себя специалист и как профессионал, и как человек, - мы узнаем и делаем определенный выбор.

Для индустрии обслуживания продвижение личного бренда - это способ и сформировать постоянный пул лояльных клиентов, и рассказать о своих возможностях, опыте, образовании. Чем объемнее паблицитный капитал специалиста, тем выше его шансы на успех.