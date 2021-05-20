Скончался Герой России Тайгиб Толбоев

Летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев умер в четверг, 20 мая, в возрасте 64 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Республики Дагестан.

"Он был настоящим патриотом своей родины. Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах", - говорится в некрологе.

Известно, что Толбоев освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов. Кроме того, он известен по участию в боевых действиях. Его награждали званиями Герой России, Заслуженный летчик-испытатель РФ и Народный герой Дагестана.