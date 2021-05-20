Госиспытания ракеты "Циркон" стартуют в июне

Государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в июне нынешнего года. Они пройдут на фрегате Северного флота "Адмирал Горшков".

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Предстоит произвести с борта "Адмирала Горшкова" четыре пуска.

"РГ" уже писала о том, что испытания ракетных комплексов с гиперзвуковой ракетой "Циркон" для надводных кораблей планируют завершить до конца лета нынешнего года. Первыми носителями этих ракет станут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

Пуски "Цирконов" будут произведены по морским и береговым целям. Предполагается выполнить впервые и залповый пуск гиперзвуковых ракет с интервалом в несколько секунд.