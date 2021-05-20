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20.05.2021,  
09:25
Текст:  Светлана Цыганкова

Госиспытания ракеты "Циркон" стартуют в июне

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новост Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новост
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новост

Государственные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в июне нынешнего года. Они пройдут на фрегате Северного флота "Адмирал Горшков".

Фото: Минобороны РФ
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Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Предстоит произвести с борта "Адмирала Горшкова" четыре пуска.

"РГ" уже писала о том, что испытания ракетных комплексов с гиперзвуковой ракетой "Циркон" для надводных кораблей планируют завершить до конца лета нынешнего года. Первыми носителями этих ракет станут фрегаты проекта 22350 "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

Пуски "Цирконов" будут произведены по морским и береговым целям. Предполагается выполнить впервые и залповый пуск гиперзвуковых ракет с интервалом в несколько секунд.

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