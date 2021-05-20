Конституционный суд Российской Федерации вернулся к практике проведения открытых слушаний, приостановленной в связи с противоэпидемическими ограничениями. И первое после более чем годичного перерыва дело оказалось крайне непростым. Перед судьями был поставлен вопрос: имеет ли право на материнский капитал отец детей, рожденных от суррогатной матери.

С просьбой разъяснить положения статьи 3 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в Конституционный суд обратился Конаковский городской суд Тверской области. В его производстве сейчас находится иск о признании незаконным отказа в выдаче сертификата на материнский капитал отцу двоих детей. Имя не называется, чтобы избежать огласки. Особенность ситуации в том, что девочки-близнецы появились на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) от суррогатной матери. Однако закон дает право на получение маткапитала мужчинам только в том случае, если оно переходит от женщины (в случае смерти, лишения родительских прав) или если они являются единственными усыновителями ребенка. В законе не поименована ситуация, когда мужчина является единственным биологическим родителем.

Как полагает адвокат Роман Мошовец, пробел в законодательстве обусловлен тем, что на момент введения мер дополнительной поддержки в 2006 году институт суррогатного материнства был развит гораздо слабее, чем сейчас. То есть подобную возможность просто упустили из виду.

Сегодня дети воспитываются в полной семье, так как отец узаконил брак с гражданской супругой, с которой он находился в отношениях и на момент их рождения.

- Мы основываем свои требования на прямом действии Конституции, которая гарантирует, что мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации, - подчеркнул Мошовец.

Представители органов, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, с позицией адвоката не согласны.

В законе нет такой ситуации, когда мужчина является единственным биологическим родителем

Как полагает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, материнский капитал связан в первую очередь с особой социальной ролью женщины в обществе, а также с рисками, которые несет в себе беременность, рождение и воспитание ребенка.

- Норма статьи 3 соответствует Конституции РФ, но, возможно, нуждается в конституционно-правовом истолковании, - считает в свою очередь полномочный представитель президента РФ в Конституционном суде Александр Коновалов. - Права ребенка должны быть обеспечены вне зависимости от того, как он появился на свет.

Этот же аргумент приводит и адвокат. По закону материнский капитал можно тратить не только в интересах женщины-матери, но и в интересах ее детей: на улучшение жилищных условий, получение образования, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Если общество откажет отцам "детей из пробирки" в маткапитале, тем самым оно откажет в поддержке самим детям.

В ходе обсуждения обстоятельств дела возник также вопрос, а имел ли мужчина вообще право воспользоваться услугами суррогатной матери. Александр Коновалов считает, что нет - в соответствующем законе нет упоминания одиноких мужчин.

Адвокат считает, что да: в соответствии с текстом нормативного акта право на вспомогательные репродуктивные технологии имеют "мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке", и это ситуация его клиента. Отцовство было признано решением суда.

- В тех случаях, когда государство признало отца, право на получение дополнительных мер социальной поддержки может возникнуть, - рассуждает советник министра юстиции РФ Новак. - Если государство допускает, что мужчина может быть единственным усыновителем ребенка, то следует допускать, что он может быть и единственным родителем. Часть 2 статьи 19 Конституции РФ гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от любых обстоятельств.

Конституционный суд еще раз изучит все доводы сторон и примет решение в закрытом режиме. О дате его провозглашения будет объявлено позднее.