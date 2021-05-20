На дне Баренцева моря нашли подлодку и самолет "Бостон"

Участники комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" обнаружили на дне Баренцева моря затопленную советскую подводную лодку типа К ("Катюша") и пять различных судов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Одно из них, предположительно, входило в состав конвоя PQ-17, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Также прояснена судьба английского тральщика "Госсамер" и гидрографического бота ГО-12, транспорта "Алькоу кадет". Детально обследовано судно союзного конвоя PQ-16 "Стил Уокер". Не исключено, что причина его гибели теперь потребует дополнительного изучения.

- В районе мыса Мишуков обнаружен самолет "Бостон", совершивший аварийную посадку в мае 1944 года, - отметили в пресс-службе. - Его неудачно пытались поднять в 80-х годах прошлого столетия, после чего, к сожалению, забыли. Теперь самолет предстоит нанести на навигационные карты и присвоить ему статус воинского захоронения, поскольку один из лётчиков не успел его покинуть. Подъем самолёта на поверхность из-за его текущего состояния признан нецелесообразным.

Первые три этапа экспедиции, итоги которых были подведены на совещании в Североморске, командование Северного флота рассматривает как подготовительные. Основные поиски намечены на лето. Предстоит обследовать ряд мест, где суда Мурманского тралового флота ранее обрывали тралы. Также участники экспедиции намерены обследовать дно, где, по данным советских и немецких архивных документов, могут находиться гидрографическое судно "Меридиан", сторожевой корабль "Туман" и союзные корабли, погибшие во время полярных конвоев. Завершится экспедиция в сентябре.